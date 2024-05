Carmelo, Carla Giraldo y Lina Tejeiro se ‘cantaron la tabla’: “me tiene aburrida”

La casa de los famosos sigue siendo uno de los programas más vistos por los colombianos. El reality de convivencia ha despertado todo tipo de emociones, no solo en los famosos que están dentro de la casa, sino también en los que han salido y, por supuesto, en los televidentes y usuarios en redes sociales.

Karen Sevillano, 'La Segura', Ornella Sierra y Miguel Melfi en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Como es costumbre, cada vez que hay nominación, los participantes deben explicar las razones por las que eligen a alguno de sus compañeros. Generalmente, aprovechan los posicionamientos para desahogarse y decirse todo lo que piensan del otro.

¿Qué pasó con Carmelo, Lina Tejeiro y Carla Giraldo?

Los rumores sobre una supuesta mala relación entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado, son cada vez más fuertes. Sin embargo, las presentadoras han explicado varias veces que, aunque no son amigas, sí se tratan con respeto y se admiran mutuamente.

Ahora, fue Carmelo, el host digital quien también expresó sus inconformidades hacia Carla Giraldo. De igual manera, la presentadora hizo lo mismo con él, e incluso, Lina Tejeiro también le dijo sus verdades al también actor de Rigo.

Todo surgió a manera de broma en medio de la dinámica de ‘Mominación’ de ViX, en la que imitan los ‘Miércoles de Nominación’ de la casa, donde los participantes nominan a quien no quieren que continúe en la casa.

El primero en hablar fue Carmelo, quien afirmó: “mi mominada es Carla Giraldo porque me parece que es muy injusto que ella haya entrado a la casa, a mi casa prácticamente, ¿con permiso de quién? Es que era yo el que había tenido que hacer eso, ella se puso allá a entrar con megáfono y todo, ¿cómo por qué? El que tenía que entrar era yo, ella no puede darse esos lujos tampoco”, le dijo al ‘Jefe’.

Enseguida, la presentadora también explicó por qué “no quería a Carmelo”: “mi mominado es Carmelo porque últimamente no me visita lo suficiente en mi camerino, me está negando besos, no entiendo qué está pasando, lo veo mucho con Lina y con Roberto en el show y a mí ni siquiera me hace show”.

Finalmente, Lina Tejeiro se unió al “confrontamiento” y explicó las razones por las cuales, al igual que Carla, mominaba a Carmelo. “Mi mominado es Carmelo, la verdad estoy cansada de su actitud, siempre llega creyéndose superior a los demás, nos presume todo el tiempo que él es que el hace los congelados en la casa, que él es el que más tiene contacto con los famosos en la casa y me tiene bastante aburrida, la verdad”.

¿Mal ambiente en ‘La casa de los famosos’?

En redes los internautas dejaron todo tipo de comentarios, pero no pasaron desapercibido que, Cristina Hurtado, no ha participado de esta actividad, pese a que se trata de una broma. “La verdadera mominada debería ser Cristina Hurtado”, “a Cristina no la quieren”, “Momino a Cristina porque al parecer NO hace parte del grupo creando mal ambiente”, “yo quiero saber porqué Cristina no sale en esos comerciales”, se lee.