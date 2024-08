Carlos Kajú sí tenía la esperanza de volver a ser Pedrito ¿le dolió no serlo?

‘Pedro el escamoso, más escamoso que nunca’ marcó el regreso de buena parte del elenco que estuvo 17 años atrás en la primera temporada de esta exitosa telenovela, protagonizada por Miguel Varoni. Sin embargo, hubo algunos personajes que no estuvieron en esta nueva etapa. Es el caso de Alina Lozano, quien personificaba a Nidia Pacheco, y Carlos Kaju, quien dio vida al pequeño hijo de Pedro Coral .

Sin duda la ausencia de Kajú es la que más polémica causó, ya que en su lugar la producción tuvo a Carlos Torres, que personificó al hijo del escamoso en su etapa adulta.

Si bien es cierto que Kajú ha reiterado su agradecimiento con este rol y asegura haber aceptado sin mayor conflicto que no fuera requerido para darle vida nuevamente a Pedrito, así lo ha expresado en varios mensajes en redes y lives de su Instagram, también lo es que ha rechazado hablar en una entrevista con algún medio al respecto.

Kajú estuvo en revista Vea y se sinceró sobre el sentir que le produjo no estar en la ambiciosa apuesta de Caracol y Disney y cómo se enteró.

Carlos Kajú sintió demasiada presión pública por no estar en ‘Pedro’

Para comenzar, reveló que en principio, pensó que se trataba de una repetición de la novela hecha hace casi 20 años, pero luego supo que había colegas suyos haciendo casting y otros de la primera temporada que ya estaban hablando de grabar, ante lo cual, se sorprendió. Cuando supo que era un hecho, quiso saber si sería tenido en cuenta.

“Llamé y pregunté ¿es en serio que están haciendo casting para Pedro? Y me dijeron: ‘sí’ Y yo dije: ¿puedo preguntar qué pasó conmigo? ¿O sea, es todo nuevo o es como una continuidad?”. Ahí supo que la historia continuaba con un Pedrito adulto y que ya estaba Carlos Torres en el rol que le interesaba.

“En ese momento fue como una sorpresa porque dije ok, ok, no vamos aquí ya no vamos, ya no vamos. Están buscando un perfil así, así diferente”.

Y aunque reconoce que lo entendió, porque conoce que así es la industria y es consciente de que a pesar de tener la edad requerida, físicamente él aún se ve demasiado joven para ese rol, lo cual no quiere decir que no lo haya afectado.

Aún así prefirió ver todo desde el agradecimiento y no pensar en el asunto. La sensación de incomodidad realmente ha vuelto con la emisión de la producción. “Es más la presión de la gente que pregunta y pregunta. Y yo lo entiendo, pero también entiendo que ya es otro proyecto, otra historia y que hay unos requerimientos distintos, agradezco haberlo hecho y lo que fue en mi carrera, pero siguen preguntando y no quisiera cansar a la gente con el tema, pero siguen preguntando”.

Por esa misma presión que sintió ante tanto comentarios en redes o en persona, fue que Carlos decidió no aceptar entrevistas “Me han llamado de muchas partes a entrevistas y no he querido; esta es la primera que doy una, no porque no quiera a Pedro, es un proyecto que quiero y agradezco, pero no quiero cansar a nadie con el tema”

Kaju reconoce que no ha visto ningún capítulo de la nueva temporada, pero tiene ganas de verla en la plataforma Disney.

De momento, Carlos sigue en su empeño por retomar su carrera actoral “casteando y actualizando mi book”.

