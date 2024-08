Carlos Kajú opinó sobre el desempeño de Carlos Torres como Pedrito Júnior

Luego de tres semanas del estreno de Pedro el escamoso 2, producción que goza de una gran recepción entre los televidentes, se conoció la opinión del actor Carlos Kajú. Además, habló del desempeño de su colega Carlos Torres como Pedrito Júnior, papel que interpretó hace 23 años.

"Si en algún momento me enteré de la nueva temporada de 'Pedro el escamoso' y de Pedrito Júnior fue desde una fuente ajena. Ahí me explicaron por qué yo no estaría, ¡Ahí lo entendí y agradecí!", fueron las palabras con las que Carlos Kajú que comenzó su declaración. Fotografía por: Caracol Televisión - Instagram Carlos Kajú

¿Por qué Carlos Kajú dejó de ser Pedrito Júnior?

A través de una publicación que compartió en sus redes sociales, el actor bogotano manifestó que, luego de ver la segunda temporada, pudo corroborar que su perfil no cumple con el que se requería para esta historia: “Dentro de lo que he visto de Pedrito Júnior puedo decir que yo no siento que tenga ese perfil, amigos. Además, me veo muchísimo más joven de lo que se está mostrando ahora al personaje ¡No tengo este perfil! Seamos sinceros, honestos y objetivos”.

De igual manera, Carlos Kajú aprovechó para hacer una aclaración sobre la frase “prefiero no decir nada”, que utilizó hace poco para omitir las preguntas sobre su ausencia en Pedro el escamoso 2.

“No lo dije con ninguna mala intención. Yo sé que algunas personas lo han hecho ver como si me hubiera querido expresar mal de alguien o de algo. Por el contrario, siempre he sido una persona muy agradecida con todo lo que me han dado Dios, la vida, el universo y la actuación (...) Cuando digo eso me refiero a que no quiero profundizar en el tema porque, ¿qué gano con eso? Ya la novela se grabó, está al aire y a la gente le está gustando. Qué hermoso eso porque también hace parte del trabajo que hicimos todos hace 23 años”, expresó.

¿Qué opina Carlos Kajú sobre Carlos Torres como su reemplazo de Pedrito Júnior?

El también escritor de 32 años se mostró muy contento con el desempeño del actor barranquillero en el papel del hijo de Pedro el escamoso, y aunque no lo conoce en persona le envió un emotivo mensaje al protagonista de Pedro el escamoso 2.

“A Carlos Torres no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero he visto lo que hace y admirable su trabajo. Hicieron una muy buena elección para Pedrito Júnior. A la gente le ha gustado mucho como lo está haciendo y eso me llena de felicidad porque quiero que le vaya bien porque yo también soy parte de ese éxito, los que estuvimos en la primera temporada abrimos el camino y ahora lo están defendiendo muy bien”, concluyó Carlos Kajú.