Carlos Báez, de ‘Klass 95’, revela cómo se hicieron novios con Francisca Estevez

El día que se lanzó Klass 95, Carlos Báez estaba radiante hablando de Nicolás, su personaje en la serie, que contrario a otros roles que ha tenido, puede hacerse odiar. Curiosamente, ese mismo día terminaba al aire Rojo Carmesí, producción que protagonizó. Hubo un momento, el año pasado en que debió sortear estar en los dos proyectos y apenas tuvo tiempo de descansar.

En una industria donde algunos actores pueden pasar meses sin ser llamados, él dice que se siente más que agradecido por el privilegio de no parar. “Me siento muy afortunado, muy agradecido porque finalmente este no es sólo trabajo mío. Detrás de esto hay mucha gente que me ha ayudado y me ha dado oportunidades muy grandes como estás, entonces realmente cuando yo veo esto, lo único que puedo hacer es sentirme agradecido con la vida”.

Báez, de 30 años, que también demostró sus habilidades para la cocina y eventualmente, sorprende a su seguidores preparando recetas en las redes sociales, nos confesó que cuando fue convocado a casting para el proyecto que cuenta cómo nació la agencia de modelos más importante del país, estaba de vacaciones y no era el rol de Nicolás el que habían pensado para él.

También te puede interesar: Carlos Báez también luchó por el sueño de ser actor

Carlos Báez iba a ser Bernie en ‘Klass 95′

“Yo estaba en Europa de vacaciones e hicimos un videocasting para Berni, el entrenador, y me dijeron queremos que hagas un callback pero de Nicolás. ¿Y yo lo leí y yo dije, ‘Dios mío, están seguros? ¿Cómo hago eso?’”, confiesa Carlos quien no se veía en ese rol. Aunque destaca que el libreto y el perfil del personaje era muy claro, él observó con detenimiento a Michael (Steve Carrel) en The Office para tomar elementos para enriquecer su rol.

Al tener al calculador y superficial Nicolás en sus manos sintió que se desacomodó, pero se retó por completo y hoy el resultado lo tiene feliz. Por eso, quisiera que el próximo rol que llegara a sus manos fuera igual, uno que deba sacarlo de su zona de confort. “Quiero hacer algo audiovisual que conmueva al mundo”, mencionó citando por ejemplo de La sociedad de la nieve, que le exija como actor y lleve al público a una gran reflexión.

Carlos Báez y Francisca Estevez: no hubo flechazo

No podíamos dejar ir a Báez sin preguntarle por su acompañante de la noche del lanzamiento. Su novia, la también actriz Francisca Estevez. Ella misma confirmó que eran novios de manera directa y sencilla: con una foto de los dos acompañada de un emoticón de corazón. Sin duda los artistas conforman una pareja muy admirada: son bellos, talentosos y jóvenes.

Él comenzó contándonos que ya habían compartido set en una novela, “estuvimos juntos en el 2021 en La nieta elegida, solo que casi no nos veíamos porque teníamos llamados distintos”.

Aunque se distinguían desde hace tiempo y por ejemplo, ambos fueron participantes de Masterchef, él en 2022 y ella en 2023, no había habido ningún tipo de acercamiento. Fue gracias a Instagram que se comenzaron a dar las cosas. “Algún día cruzamos un mensaje por Instagram y salimos a desayunar y ahí para allá. La llevamos muy bien, hablamos mucho, la pasamos rico”.

Cuando le indagamos si hubo flechazo inmediato indicó que el proceso fue distinto. “Fue con los años realmente. En realidad, antes de salir duramos unos meses que fuimos amigos. Recién cuando nos conocimos compartimos y nos la llevamos bien, pero en realidad de ahí no pasó”.

Salir con una colega tiene ventajas para el actor que cree también lo son para ella por compartir el oficio. “Es alguien que entiende. Entiende mis horarios, entiende cómo trabajo y yo también la entiendo a ella”. Y lo que resulta a veces complejo es la exposición. “Lo que es difícil es que hay que dar explicaciones a todo el mundo de lo que pasa. Entonces eso puede ser un poquito agotador”.

Carlos no ha sido muy dado a ahondar en su vida privada pero también sabe que es imposible no tocar el tema pues es consciente de que es una figura pública. “Procuro no hablar mucho en mi vida privada, pero entiendo que a veces cuando este tipo de cosas pasan también es normal que la gente quiera saber y está bien. Con Kika ante todo antes de ser novios, pues somos muy buenos amigos, nos la llevamos muy bien, ella me apoya en todo y eso es algo que yo le agradezco muchísimo”, finalizó el actor.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento