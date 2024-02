Carla Giraldo tuvo picante roce con famosa de ‘MasterChef Ecuador’: “Afuera nos vemos”

Carla Giraldo sorprendió este fin de semana en MasterChef Celebrity Ecuador, tras ser invitada para participar como guía y jurado durante una de las pruebas. Sin embargo, la aparición de la colombiana en este programa causó bastante incomodidad entre participantes y televidentes.



¿Qué pasó con Carla Giraldo en ‘MasterChef Ecuador’?

Los primeros minutos de la actriz y presentadora en el programa transcurrieron con total tranquilidad, pero el ambiente se agitó a medida que corrigió a algunos concursantes, entre estos la también actriz e influenciadora Gigi Mieles.

Tanto fue el disgusto de la joven ecuatoriana con los comentarios y gestos que recibió de Carla Giraldo que, sin pelos en la lengua, manifestó su inconformidad frente a las cámaras.

“Es que Carla viene con una vibra un poco pasivo agresiva, como de ‘ay, ¿qué es eso? ¡Sabe a mier*a!”, dijo Gigi Mieles mientras imitaba a la colombiana, y luego agregó: “Di las cosas bien, así te gusten o no, pero no empieces con ‘¡Ay, sabe asqueroso!’ ¡Ya!”.

Carla Giraldo y la creadora de contenido fueron confrontadas al finalizar la prueba de MasterChef Ecuador, lo que abrió paso a un picante cruce de comentarios en el cual la presentadora le advirtió a Mieles que es “más agresiva que pasiva”.

“Afuera nos vemos, flaca, porque yo también soy agresiva”, contestó Gigi Mieles, quien hizo gesto de querer golpear a Giraldo y luego agregó entre risas: “No, mentiras”,

Televidentes de ‘MasterChef Ecuador’ también reaccionaron a la participación de Carla Giraldo

Por medio de redes sociales se conocieron algunas de las opiniones que suscitó la inesperada aparición de la colombiana en este programa. Y aunque algunos espectadores destacaron su trabajo, también hubo quienes cuestionaron su actitud y la forma en que entregó consejos y recomendaciones.

“Gigi tiene razón porque no solo es lo que dice sino cómo lo hace, me pareció muy sobrada”, “Gigi representa a muchos que querían decirle lo mismo a Carla cuando estuvo en MasterChef Colombia”, “nunca había visto a Carla y espero no volver a hacerlo jamás” y “yo también estaba muy enojada con el comportamiento de Carla, menos mal solo fue por este capítulo”, fueron varios de los comentarios que suscitó la participación de la paisa.

Es clave mencionar que Carla Giraldo no fue la única invitada, pues a su lado estuvo Carolina Acevedo, otra de las ganadoras de la versión colombiana de MasterChef Celebrity.