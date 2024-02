Carla Giraldo se cansó y respondió a críticas por ‘La casa de los famosos’

Han pasado tres capítulos desde que se estrenó La casa de los famosos por el canal RCN; sin embargo, televidentes y usuarios en redes sociales han criticado fuertemente la producción del reality, así como también a las presentadoras y a algunos participantes.

Te puede interesar: Karen Sevillano: quién es, edad y más de la integrante de ‘La casa de los famosos’

El programa es presentado por Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Fotografía por: Cortesía ViX

El domingo, día del estreno, se vieron algunos errores de producción al aire que no fueron perdonados por muchos televidentes, quienes también se han enfocado mucho en la forma en la que la actriz Carla Giraldo conduce el reality show con Cristina Hurtado.

¿Qué pasó con Carla Giraldo?

Recordemos que es la primera vez que Giraldo se desempeña como presentadora, razón por la que los cibernautas no han parado de comentar sobre esa faceta de su vida. “No he visto ni un capítulo de solo pensar que debo ver a Carla Giraldo que fastidio”, “Carla es demasiado insoportable como para verla en otro programa”, “Carla al lado de Cristina es invisible”, “nada que ver la presentación de Carla”, “qué pereza Carla”.

Carla Giraldo se defendió de las críticas en ‘La casa de los famosos’

Cansada de recibir malos comentarios, la actriz Carla Giraldo utilizó sus redes sociales para responderles a sus detractores, de manera directa, como se ha caracterizado.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Junto a una fotografía donde aparece riéndose a carcajadas, la ganadora de MasterChef Celebrity, escribió: “¿cómo van con la envidia? yo me río y sigo”. Pese a la respuesta de Carla, los internautas continuaron comentando al respecto. “Envidia de qué”, “una vaina es la envidia y otra vaina es la sinceridad y simplemente es que usted no presenta bien”, “¿envidia de qué?, de ser chocante, odiosa y fastidiosa, como presentadora no la da”, “se ríe de ella misma por lo mal presentadora que es”.

Muchos de los televidentes han criticado desde su postura, hasta su tono de voz a la hora de presentar y su manejo del escenario. De hecho, en redes sociales han circulado una serie de memes. “Yo puedo nominar a Carla Giraldo para que la saquen?”; “Parece que El Jefe es Carla Giraldo”; “oigan ¿ustedes recuerdan cuando todos odiábamos a Carla Giraldo?”; “No veo famosos y la presentación bastante regular. Carla Giraldo nada de presentación, que siga de actriz”.