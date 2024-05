Carla Giraldo le dijo “chao para siempre” a ‘La casa de los famosos’ ¿Qué pasó?

Una verdadera sorpresa se llevaron los televidentes de La casa de los famosos en la noche de este viernes, debido a la extraña manera en que Carla Giraldo se despidió del público al finalizar el capítulo 83.

Carla Giraldo, actriz, presentadora y empresaria colombiana. Fotografía por: Canal RCN

¿Carla Giraldo se retira de ‘La casa de los famosos’?

Teniendo en cuenta que este reality show representó el debut de la antioqueña como presentadora, los cuestionamientos al desarrollo de su labor son constantes en parte del público. A pesar de esto, no se ha dejado apabullar y su actitud frente a las cámaras gusta mucho en otro sector de los espectadores.

Por esta razón, sorprendió bastante que Carla Giraldo, al culminar el episodio del 3 de mayo, se despidiera con la frase “chao para siempre” y dejara a Cristina Hurtado sola en el set de grabación.

“¿Renunció al programa?”, “creo que acabamos de presenciar la carta de retiro de Carla”, “me esperaba cualquier cosa, menos esto” y “¿vieron la reacción de Cristina?, quedó procesando lo que acabó de pasar”, fueron algunos de los rumores que despertó la escena protagonizada por la antioqueña, a quien los colombianos recuerdan por producciones como Me llaman Lolita y Las muñecas de la mafia 2.

Por el momento, las dudas de sobre la continuidad de Giraldo en La casa de los famosos no han sido resueltas, así que los televidentes están expectantes para ver si Carla aparece de nuevo en el capítulo 81 o brillará por su ausencia.

Cristina Hurtado confirmó que no hay amistad con Carla Giraldo

En una charla con Aló, a la exparticipante de Protagonistas de novela le preguntaron por la relación laboral con su compañera de La casa de los famosos. Fue entonces cuando confirmó que no hay una estrecha amistad entre ambas, pero sí un respeto por lo laboral.

“Carla es Carla, y yo soy yo, pienso que es perfectamente normal que así sea. Todos tenemos el derecho de escoger el tipo de personas con quienes queremos rodearnos (...) Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me gusta juzgar, así que nunca quedé prevenida por todo lo que comentaran al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, ”, explicó.

“Carla Giraldo tiene muchísimas cualidades, tiene personas que la quieren, que las siguen, es divertida, solo somos distintas”, concluyó Cristina Hurtado sobre su colega.