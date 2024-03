Carla Giraldo hizo un chiste de doble sentido que incomodó a Cristina Hurtado

Desde que inició el reality show, para nadie es un secreto que Carla Giraldo y Cristina Hurtado no se han llevado muy bien y su deteriorada relación personal y profesional se ha visto reflejada cada noche en los programas en vivo de ‘La casa de los famosos’.

En varias ocasiones, las presentadoras paisas se han ignorado, mirado mal y hablado fuerte, demostrado así su enemistad dentro del reality show.

El chiste que no le causó gracia a Cristina Hurtado

Esta semana, durante una de las dinámicas del programa, salió a la luz un chiste de doble sentido que hizo Carla Giraldo y que a Cristina no le gustó mucho. A algunos televidentes les causó gracia, pero otros se ofendieron, como es el caso de la presentadora.

La situación se dio cuando Camilo Díaz, mejor conocido como ‘Culotauro’, debía armar un equipo para una actividad. El participante empezó diciendo: “yo elijo a un equipo de 8″, y desde el set, la presentadora preguntó: “¿equipo de 8 o de 9?”, y nuevamente él dijo: “yo escojo a mi equipo de 8″, e inmediatamente la presentadora expresó: “Agáchese y ...”, comentario que generó risas entre los participantes, menos para Cristina Hurtado, quien miró con asombro a Carla y demostró incomodidad con la situación. Así se vivió el incómodo momento.

Buajajjajajaajajajaj mk no les pasa que el mejor contenido de esa casa lo da Carla Giraldo como presentadora Xd 🤣🤣



Agáchese y se… la cara de Cristina 😬@LaCasaFamososCo #LaCasaDeLosFamososCo #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/LNjMIQ6p7b — Deiby Pulla (@deibyz806) March 19, 2024

Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y las presentadoras se convirtieron en tendencia por lo sucedido. “Carla es muy pesada”, “De razón Cristina se puso brava”, “Se nota que aún no tienen buena relación”, “Cristina no se aguanta un chiste”, Fueron algunos mensajes por parte de los seguidores.