Carla Giraldo corrigió a Cristina Hurtado en vivo. Así fue el incómodo momento

Los televidentes de La casa de los famosos Colombia siempre han tenido dudas sobre la verdadera relación que tienen Carla Giraldo y Cristina Hurtado, presentadoras del programa. Para algunos, la supuesta rivalidad entre ambas es evidente, mientras otros piensan que entre las compañeras todo fluye con normalidad.

La discusión sobre las conductoras del reality show volvió a ponerse sobre la mesa en la noche de este 29 de abril, tras la emisión del capítulo 79 por la señal del canal RCN.

Este no es el primer momento incómodo que tienen Carla Giraldo y Cristina Hurtado durante 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado?

El episodio del lunes inició con la visita de María Eugenia, mamá de Camilo Pulgarín, quien llegó a La casa de los famosos para recordarle a su hijo lo mucho que lo ama, y también para dejarle en claro que cuenta con todo el apoyo del resto de sus seres queridos.

“Te amo. Tu papá te adora. Sigue adelante, eres una gran persona. Lo has demostrado. No te deprimas. Eres alegre. Esa María José me hace gozar mucho. No llores. Mucha suerte. Te ha ido muy bien. Tienes una estrella grande. Logra todas tus metas“, aseguró la madre del influenciador antioqueño, segundos antes de despedirse y cruzar la puerta para reunirse de vuelta con las presentadoras del programa.

Fue entonces cuando Cristina Hurtado le dio la bienvenida a la señora María Eugenia, aunque al hacerlo cometió un pequeño error y la llamó “María Elena”. De inmediato reaccionó Carla Giraldo, que no pasó por alto la confusión de su compañera y, tras interrumpirla, la corrigió en frente del público y los televidentes.

“Tan horrible la costumbre de corregir en público. Eso no dice nada bueno de una persona”, “siento que no lo hizo con mala intención, pero la verdad es que se vio fatal en vivo” y “se le nota mucho a Carla que no es presentadora”, fueron algunos de los comentarios que suscitó el incómodo momento en redes sociales.

@debocaenbocanoticias ¿QUÉ LES PARECE? A CARLAGIRALDO NI LE TEMBLÓ Y CORRIGIÓ EN PÚBLICO A CRISTINAHURTADO DESPUÉS DICEN QUE NO SE ODIAN 😅 foryou fyp fypシ foryoupage rcn LaCasaDeLosFamosos lacasadelosfamososcolombia rcn lcdlf canalrcn COLOMBIA parati ♬ sonido original - De Boca en Boca

Los nominados de la semana en ‘La casa de los famosos’

El actor Julián Trujillo se convirtió en el primer integrante de la placa de nominados, tras ser puesto allí por Miguel Bueno, participante que fue eliminado ese mismo día. Según el hermano de Pipe Bueno, su decisión fue motivada por la estrategia, pues lo considera como uno de los participantes más fuertes del programa.

Como parte del beneficio que recibió al contestar el teléfono rojo, Karen Sevillano tuvo la responsabilidad de elegir al segundo nominado de la semana y, sin titubeos, mandó a la placa a Mafe Walker, quien la puso en riesgo de eliminación la semana pasada.