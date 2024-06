Campanita no está en ‘Día a Día’. El exparticipante del ‘Desafío’ explicó por qué

Uno de los participantes más queridos de esta temporada del Desafío XX fue Campanita, exintegrante de Omega. El bailarín caleño se ganó el cariño no solo de sus compañeros y de la producción en general del reality de Caracol Televisión, sino también, el de miles de televidentes, quienes lo elogiaron no solo por su rendimiento físico, sino también por su extrovertida forma de ser.

El caleño fue eliminado el pasado 7 de junio. Aunque muchos se entristecieron con la noticia, el canal Caracol sorprendió al bailarín con una gran noticia: ser presentador de Día a Día.

Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Boyacomán le dieron la noticia al bailarín, quien, en ese momento, no pudo ocultar su emoción.

Así ha sido el debut de Campanita en ‘Día a Día’

Desde el lunes 18 de junio, Campanita se estrenó como presentador, dándole un toque de alegría al programa matutino de Caracol Televisión. Aunque tan solo lleva ocho días al aire, estos últimos días ha estado ausente.

A través de las redes sociales, explicó el motivo de su ausencia, pues muchos de sus seguidores le habían estado preguntando, pensando en que ya no volvería.

“Están preguntando que qué pasó conmigo en Día a Día, yo no dejé de trabajar en Día a Día, obviamente yo no voy a desaprovechar esa oportunidad, yo no voy a ser así tan bruto. Amores me vine para México por una actividad social del baile, pero yo termino acá y regreso para Bogotá porque yo ya estoy instalado allá”, dijo.

Los internautas le han dejado mensajes expresándole qu elo extrañan en el programa y que esperan verlo pronto.”Qué lindo Campanita, eres el mejor. Te amo”, “Campanita me encanta tu actitud alegre, Dios te bendiga siempre siempre”, “ay, qué bueno, llegué a pensar que no volverías”, “regresa por fis, ya las mañanas no son iguales sin ti”, “qué lindo Campanita, me encanta ver día a día por ti”, “tú eres el que me regala la primera sonrisa del día, soy feliz solo con verte”, “yo pensé que ya lo habían sacado del programa”, “Campanita pronto de regreso a Día a Día lo espero volver a ver para reírme mucho, bendiciones”.

¿Por qué Campanita terminó con su novio ruso?

En su paso por el Desafío, Campanita contó que estaba enamorado de su novio, un hombre ruso a quien conoció en Turquía. Sin embargo, hace unos días reveló que habían terminado.

“Ya terminé con Alex. Él es un hombre maravilloso y el hecho de que yo le haya hecho una pausa no quiere decir que no le voy a hablar nunca más en la vida, porque el hombre se portó superbién, pero siento que en este momento de mi vida es lo mejor porque no voy a tener el tiempo que él necesita; primero por el tema presencial, porque estaos súper lejos, y ahora en el tema de redes no voy a poder estar todo el tiempo hablando con él”, dijo para el medio en el que trabaja.