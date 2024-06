Camilo Sáenz protagonizó polémica en ‘MasterChef’. Hasta Alejandro Estrada lo criticó

El más reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia estuvo lleno de emociones y tensiones, especialmente entre Camilo Sáenz y Franko Bonilla, quienes protagonizaron uno de los momentos más polémicos en lo que va de la sexta temporada.

Te puede interesar: Aura Cristina Geithner opinó sin filtro sobre la boda de Marcelo Dos Santos, su exesposo

Camilo Sáenz y Franko Bonilla en 'MasterChef Celebrity Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó con Camilo Sáenz y por qué lo criticaron en redes?

Durante el primer reto de salvación de la temporada, los participantes se enfrentaron a una serie de desafíos que pusieron a prueba sus habilidades y su capacidad para trabajar bajo presión.

Camilo Sáenz, por ejemplo, se encontró en una situación difícil cuando se vio obligado a intercambiar su estación de trabajo con Franko Bonilla. Este cambio resultó ser un punto de inflexión para el actor, quien no quedó satisfecho con las modificaciones que el comediante hizo a su plato original porque, según dijo, “revolvió todo y no tenía ni idea de la preparación”.

La tensión aumentó cuando Sáenz calificó su propio plato como “un desastre” frente los jurados y culpó a Bonilla del resultado: “Yo no creo que supiera lo que estaba haciendo, en realidad. No sé si hizo su mejor esfuerzo porque yo en mi cocina no vi amor ni respeto, vi como una cosa ahí tirada (...) Eso estaba mal hecho, eso no lo hice yo. En realidad, lo que hice fue tratar de rescatar lo que recibí”.

Reacciones al roce entre Camilo Sáenz y Franko Bonilla en ‘MasterChef’

Los señalamientos de Sáenz a Bonilla no fueron bien vistos por los televidentes e incluso por los demás participantes, quienes dejaron sus apreciaciones al respecto.

“No estoy de acuerdo con lo que hizo Camilo. Eso es algo que no se hace porque esto es un trabajo en grupo (...) No me parece que esa sea la actitud, tú debes discutir las cosas con tus compañeros porque para eso son los trabajos en grupo“, comentó Alejandro Estrada, cuya postura fue compartida por Jacques Toukhmanian, Carolina Navas, Gabriel Murillo, Ilenia Antonini y Roberto Cano.

No dejes de leer: “Me costó bastante”, exnovio de Karen Sevillano contó detalles de su ruptura ¿Quién es y a qué se dedica ahora?

“Me estoy sintiendo como confundido porque esto está dando un punto de giro muy fuerte (...) Definitivamente siento que son pasiones del momento, pero estoy sorprendido, como un televidente más, con la frustración de Camilo. Yo, honestamente, no creo que Franko hubiera tenido la malicia”, añadió Toukhmanian.

Por su parte, Franko Bonilla logró sorprender tanto a los jueces como a sus compañeros con su receta de salmón, que fue catalogada como una de las mejores del reto.

En cuanto a las críticas que recibió de Camilo Sáenz, el comediante aceptó que no sabía preparar la receta de su compañero, pero advirtió que no tuvo ninguna mala intención en su proceder: “Que él me eche la culpa... pues esto es un juego y está en todo su derecho de hacerlo (...) Siento pena de haber hecho cosas que no eran del plato que él estaba preparando”.