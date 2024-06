Camilo Sáenz fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’. Así se despidió

Una semana ha pasado desde que RCN estrenó una nueva temporada de MasterChef Celebrity. Todos los participantes llegaron con la ilusión de conquistar el paladar de los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina.

En el más reciente capítulo, Camilo Sáenz, Martina la Peligrosa, Ilenia Antonini y Nina Caicedo se enfrentaron en el primer reto de eliminación de esta temporada. Los cuatro famosos tuvieron la oportunidad de hacer un plato libre.

Eliminado de ‘MasterChef Celebrity’.

Cada uno tuvo 60 minutos para realizar su plato. Los cuatro se mostraron tranquilos en sus estaciones, apoyados por sus compañeros desde el balcón, quienes no dudaron en darles algunas recomendaciones para que sus platos salieran mucho mejor.

Al finalizar el tiempo, la primera en pasar fue Ilenia. “En ese momento empiezo a pensar de todo... Uno piensa a dudar de todo lo que hizo. Uno nunca sabe ellos qué van a decir”. Su plato fue titulado El amor. Hizo un salomito envuelto en tocineta, con fondo de res, con papas fritas y espárragos.

“Bien jugado, bien emplatado, quedó bien envuelto”. Le dijo Jorge Rausch. Enseguida, Nicolás de Zubiría agregó: “jugando a la segura”. Finalmente, Adria Marina le dijo: “es un platillo clásico. Es un sabor reconfortante, la jugaste segura. Las papas están más o menos”.

La siguiente persona en llevar su plato al atril para que los chefs lo degustaran fue Martina, quien hizo un plato llamado La vieja confiable. “Es un plato casero, que me recuerda a estar en el kiosco, en la hamaca. Eso significa familia, reunión, hogar”.

De Zubiría le hizo una observación: “mucha sazón, aunque se te pasó un poco el pollo, se te alcanzó a secar. Me encanta el plato, pero el pollo es un error grave”. Sus compañeros desde el balcón la aplaudieron por el resultado.

Camilo Sáenz fue el tercero en pasar. Tituló su plato El valiente. “le falta un poquito de intensidad de sabores. Tus chips están muy bien hechos”, le dijo Adria.

Rausch le agregó: “arriesgado meterse en eso contra platos más completos porque tiene que estar perfecto para vivir, está rico, no está perfecto. Yo lo hago en 10 minutos”.

Nina fue la última, y tituló su plato Terruño. “Le puse así porque traté de emular la tierra”.

“El cerdo es peligroso porque solo tiene un punto. El problema es que no se te pasó”, le dijo Jorge, mientras que Nicolás le dijo: “punto bajo de tu plato, la salsa”.

Camilo Sáenz fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

Ilenia fue la primera salvada... La actriz quedó sorprendida con la noticia, hasta gritó de la felicidad. Luego, el turno fue para Martina, quien logró cautivar a los chefs.

La decisión final estuvo entre Nina Caicedo y Camilo Sáenz. Los jurados encontraron más errores en el plato del actor, por lo que se convirtió en el primer eliminado de esta temporada. “Hoy no escogimos el eliminado por los errores, sino por el nivel de complejidad. Era un plato muy sencillo”, le dijo Rausch.

“Gracias, aprendí, me voy aprendiendo muchas cosas que no sabía, siento que me voy con un buen plato, me voy contento, no me voy triste. Gracias a todos los que me apoyaron... Así fue el juego, unas veces se gana, otras veces se pierde. me voy con esa sensación de victoria, siento que salgo por la puerta grande, me siento un gran guerrero. Salí de primero, pero no salí por un mal plato”, dijo.