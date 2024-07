Brian Moreno habría renunciado a ‘MasterChef’ por malos tratos de la producción

Brian Moreno sorprendió el pasado 9 de julio con su inesperada renuncia a MasterChef Celebrity Colombia, reality show que transmite su sexta temporada a través de la señal de RCN Televisión.

Según explicó el actor en su momento, una grave herida que sufrió lo obligó a retirarse: “Fui por urgencias porque estuve con fiebre y el dedo se alcanzó a infectar un poquito. Después fui a donde el cirujano y lo que me recomendó fue estar en total reposo. Por orden médica no puedo seguir en la competencia”. Sin embargo, esta no sería la verdadera razón de su salida.

¿Por qué se fue Brian Moreno de ‘MasterChef Celebrity’?

De acuerdo con una versión que entregó Ariel Osorio, presentador de Lo sé todo, la renuncia del hijo de Marlon Moreno estaría asociada con supuestos malos tratos que habría recibido de la producción.

“No solo fue una cortada lo que sufrió el actor en el reality de cocina, pues otras cosas se suman al motivo de su salida. Un flecho cercano a la producción nos contó que Brian Moreno se habría agotado y desesperado de los malos tratos por parte de la producción (...) Supuestamente, Brian estaba cansado de ser el único participante al que citaban, incluso, con seis horas de antelación y sin motivo alguno”, explicó el periodista en cuestión.

“El flecho también nos contó que cuando el actor tuvo el accidente mientras cocinaba, se dirigió a la producción todo preocupado, ¿y saben qué le dijo la producción?: ‘¡Siga grabando, vaya siga grabando! Eso es una gotica de sangre’ (...) Él se cansó de esa situación y aprovechó la cortada del dedo para no continuar”, agregó Ariel Osorio.

Esta información todavía no ha sido confirmada o desmentida por parte del exparticipante ni de la producción de MasterChef Celebrity, aunque se espera un pronunciamiento oficial en próximas horas.

Televidentes de 'MasterChef Celebrity' reaccionaron a la supuesta razón de la salida de Brian Moreno y se desahogaron en críticas contra el canal RCN. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Los eliminados de ‘MasterChef Celebrity 2024′ hasta ahora

La sexta temporada del programa del canal RCN se estrenó el pasado 18 de junio y fueron 22 los participantes que ingresaron a la cocina más famoso del mundo.

El primero en despedirse de la competencia fue el actor y productor Camilo Sáenz, quien tuvo una apuesta muy arriesgada en su primer reto de eliminación, aunque no le dio resultados.

De igual manera, fueron eliminados de MasterChef Celebrity Colombia el comediante Gabriel Murillo y el actor Andrés Toro, quien se despidió entre lágrimas de la competencia.

“A mí no me da pena cocinar; me da pena pararme al frente y saber que yo no cocino. Me la jugué con lo que creí que estaba bien. No sé si tengo arrepentimiento, pero sí le duele a uno que las cosas no salgan como uno piensa (...) Yo estoy agradecido con el tiempo, con Dios y con mi familia por haberme empujado a meterme algo en lo que yo no sé, pero valió la pena por todos lados, gracias”, expresó Toro.