Brian Moreno, de Tía Alison, sobre sus amores: “por el amor hay que luchar”

EL Flaco, de la Tía Alison, hace hasta lo imposible por lograr que la protagonista, Juliette Pardau, lo saque de la zona amistosa, que los jóvenes hoy denominan friendzone, y lo mire con ojos de amor.

Brian Moreno, el actor que lo representa, también considera que hay que apostar siempre por lo que se ama, aunque también piensa que hay que saber cuándo retirarse y cuándo insistir. El artista valluno, hijo del laureado Marlon Moreno, que obtuvo este rol después de un arduo proceso de casting, se siente más que identificado con el personaje que encarna y no precisamente porque el amor no se le dé, sino más bien por su origen, la frescura de su personalidad y su autenticidad. Tanto que aseguró a Vea que sus amigos de seguro dirían que el Flaco en realidad es el mismo Brian.

Brian Moreno, orgulloso de su origen humilde

Para empezar, hay que decir que Moreno se siente más que orgulloso de haber crecido en un barrio popular de Cali, donde se disfrutaba de lo sencillo y se era feliz con lo necesario.

“Nunca niego que yo vengo de un barrio humilde de Cali y a mí me encanta, me encanta poder llevar esa bandera, de demostrar lo que somos o demostrar lo que soy…”. En ese barrio el actor vivió recuerdos que hasta hoy atesora. “Recuerdo muchas cosas, a mis amigos siempre saliendo después del colegio a vernos, así fuera un rato. Recuerdo los partidos de fútbol. Las madrugadas en vacaciones a ir a jugar básquet, a mis abuelos siempre estando muy presentes, como en toda la parte de mi niñez junto con mis papás. Recuerdo también como esa época del colegio que fue increíble, y que fue muy maravillosa, éramos como 40 y todos amigos. Eram grupos de unión”.

Pero también recuerda la primera vez que sintió que se rompió su corazón. “Fue una profesora recuerdo que era de castellano y estaba así, perdidamente enamorado de ella. Yo tenía por ahí unos 10 años. Sí, sí, sí era, amor frustrado desde el inicio porque uno sabe uno que ahí no va a pasar absolutamente nada. Ella ni se enteró obvio”.

Puede interesarte: Así sufrió Juliette Pardau, de Tía Alison, al dejar Venezuela: “Fue durísimo”

Volviendo al rol que lo tiene en pantalla actualmente en Tía Alison, para Brian no bastó solamente con tomar de las experiencias que vivió con sus amigos en el barrio, también hizo un concienzudo trabajo de construcción de personaje que disfrutó. Moreno asegura que procura no complejizar esa tarea, por el contrario. “Este personaje para mí es demasiado bonito, creo que ´el flaco´ es alguien que tiene mucho corazón y a mí esas personas me encanta interpretarlas. No creo que en este trabajo deba haber complejidad, más bien, debe haber disfrute, debe haber amor y pasión, por lo que uno hace y entrar a contar y a mostrar y expresar lo que uno siente”

También puedes leer: Ellos son los adorables hijos de Manuela González, de Tía Alison.

Brian, poco dado a hablar de su vida privada, si deja claro que el amor es prioridad y siempre lo da todo por él .”Yo creo que por el amor hay que luchar siempre, o sea, independientemente no me refiero a que sea solamente una cuestión de pareja si no el amor por los amigos, el amor por las personas con las que tú compartes, tu trabajo, el amor por la familia, siempre el amor hay que llevar la bandera de la lucha hasta el último momento”. Cuando se le indaga cómo está sentimentalmente es directo y escueto: “tranquilo y feliz”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento