Beba y Dickson, del ‘Desafío 2024′ casi se van a los golpes en acalorada discusión

Las sorpresas en el Desafío 2024 no paran y Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, continúa siendo protagonista de los momentos que mayor discusión generan entre los televidentes.

Tal y como ocurrió en el capítulo del 9 de abril, cuando el público fue testigo del fuerte enfrentamiento que la joven protagonizó con Dickson, una de sus compañeras del equipo Alpha.

Pelea de Beba y Dickson en el ‘Desafío 2024′ Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Qué pasó entre Beba y Dickson?

Para nadie es un secreto que ambas participantes no tienen buena relación. Sin embargo, en esta ocasión los problemas comenzaron en la piscina, donde ambas participantes se encontraron y tuvieron un primer cruce de mensajes.

“No te tires, por favor, que yo no pienso...”, fue la solicitud que hizo Beba a Karen, teniendo en cuenta que ya se había maquillado y no quería mojarse el cabello. No obstante, su compañera la ignoró por completo y se lanzó muy cerca, lo que la salpicó de agua.

Tras reprocharle a Karen por su comportamiento, Valerie de la Cruz arremetió contra Dickson, quien intervino en su discusión con gestos y comentarios provocadores.

“Mejor húndase, mamita, y así se calla la boca”, dijo Beba a su compañera del Desafío 2024, cuyo nombre completo es Yurleisi Carolina Dickson Prado.

Beba y Dickson tuvieron que ser separadas por sus compañeros

El segundo round entre las participantes del Desafío 2024 tuvo lugar en las duchas de la casa Alpha, donde Valerie encontró a Carolina hablando a su espalda.

“¡Dímelo en la cara!”, dijo Beba en actitud retadora, tras lo cual Dickson reafirmó su comentario: “¡Toca esperar a que la reina se maquille! ¡Eso dije!, ¿por qué?”.

Posteriormente, Yurleisi Carolina cuestionó a Valerie, pues aseguró que “no ha entendido” la dinámica del Desafío 2024.

“¡No, yo no lo he entendido! ¡No he entendido absolutamente nada! Si se me da la putx gana de maquillarme, me maquillo (...) Y sí, soy una reina y me gusta verme regia”, añadió Beba, mientras era separada por sus compañeros, pues parecía que la discusión iba a trascender a las agresiones físicas.

Por supuesto, los televidentes tomaron partido y las opiniones que entregaron en redes sociales resultaron bastante divididas.