¿Fue grosera? Beba del ‘Desafío’ habló de su choque con Andrea Serna: “me da risa”

Uno de los capítulos más tensionantes del Desafío XX fue el del pasado viernes cuando la producción expulsó a Valerie de la Cruz Millán, mejor conocida como Beba, por haber incumplido varias de las reglas del concurso.

La exintegrante del equipo Alpha, Beba, habló tras su expulsión en El Desafío y a diferencia de lo que muchos llegaron a pensar, no se arrepintió de lo que sucedió. Fotografía por: Caracol Televisión

Aunque su salida se veía venir, según usuarios en redes, su actitud con sus compañeros de equipo, la producción, e incluso, con Andrea Serna, ha sido bastante cuestionada por muchos, quienes aseguran que ella le quitó la oportunidad a alguien que sí quería estar en el programa.

La barranquillera ha recibido en sus redes sociales fuertes críticas por su mal desempeño en las competencias y, sobre todo, porque por culpa de ella, su equipo fue castigado en ‘Playa baja’.

¿Qué pasó con Andrea Serna y Beba en el ‘Desafío 2024′?

El día de la expulsión, Beba interrumpió varias veces a Andrea Serna mientras ella intentaba explicarle las razones por las cuales la producción había tomado la decisión de expulsarla.

Esa actitud fue fuertemente criticada por los televidentes, quienes no dudaron en dejar sus opiniones en las redes sociales, afirmando que la exparticipante había sido grosera con la presentadora.

Después de varios días, Beba decidió romper el silencio y referirse a ese momento, afirmando que, a su criterio, no considera que le haya faltado al respeto a Andrea.

“Esto me da mucha risa. La gente dice: ‘Ella le faltó el respeto’ o ‘fue grosera’ o ‘se metió con Andrea’. Y yo no me metí con ella; o sea, yo estaba tratando de reclamar mi espacio para expresarme, porque en algún momento sentí que no me lo iban a dar”, dijo en una entrevista con Pulzo.

De igual manera, aclaró que lo que ella buscaba era poder dar su punto de vista, pero al ver que solo le daban la palabra a sus compañeros se ofuscó. “Yo en ningún momento sentí que fui grosera o que le hablé mal o que le falté al respeto. Estaba pidiendo que me diera la oportunidad de expresarme.

Al final, dijo qué piensa de Andrea Serna. Yo siento que la gente está haciendo la situación más grande. “Andrea es una persona supremamente profesional en su trabajo; ella está bien puesta en su papel, ella tenía que decir ‘Beba ya vas a tener tu momento para dar tu explicación’. En esta versión del Desafío Andrea ha tenido una posición bastante dura, entonces ese también es su papel, yo sabía que ella no me iba a dejar hablar. Yo la respeto y admiro su trabajo, sería incapaz de faltarle el respeto ni a ella ni a ninguno de la producción, simplemente en ese momento fue un acorralamiento”.