Así reaccionó ‘La Segura’ al enterarse que el público la quiere fuera de ‘LCDLF’

Tal y como lo anunció ‘El Jefe’, este miércoles en La casa de los famosos habrá una nueva eliminación y ‘La Segura’ es una de las concursantes que está en riesgo de abandonar la competencia, tras ser nominada por decisión del público.

Y es que la influenciadora obtuvo la segunda votación más baja entre sus compañeros, solo por encima de Camilo Pulgarín, y por eso ahora deberá enfrentarse a sus amigos del ‘team papillente’, quienes fueron sancionados por supuesto complot.

La Segura en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Walter Gómez Urrego/Canal RCN

Así reaccionó ‘La Segura’ al enterarse de su nominación

Como suele suceder en cada día de nominación, la tensión fue evidente entre los habitantes de La casa de los famosos. Sin embargo, en esta ocasión la sorpresa se la llevó Nathalia Segura, quien se mostró anonadada por la falta de apoyo de sus fanáticos.

‘La Segura’ respondió a la nominación con un evidente gesto de asombro, y aunque al principio dejó saber que no diría nada el respecto, horas más tarde se pronunció ante las cámaras del programa y envió un mensaje a su comunidad de seguidores.

“No entiendo nada, pero honestamente no sé ni qué decir. Mañana hay eliminación, obviamente dependo de ustedes, si ustedes quieren votar ¡Maric*, es que me siento tan mal! Me siento muy mal porque entonces yo digo: ‘Puede ser que a ‘las segureñas’ ya no les gusta que yo esté aquí’ (...) Me siento mal porque prefiero estar nominada mil y una veces por la casa que por el público ¡No entiendo nada! Capaz que ya es momento de irme, no lo sé”, comentó la joven caleña.

‘Team papillente’ le dio un espaldarazo a ‘La Segura’

Al verla afectada, su equipo reaccionó de inmediato y corrió a darle apoyo. Karen Sevillano, por ejemplo, la abrazó y le manifestó que debe confiar en la gran cantidad de fanáticos que tiene, y en que ellos van a asegurar su estadía, al menos por unos días más.

”No tienes nada que demostrar y no puedes bajar la cabeza”, agregó Miguel Melfi, mientras que Alfredo Redes mencionó: “Es que se siente muy heavy eso y más para uno que trabaja con redes sociales”.

Por último, ‘La Segura’ y su equipo ‘Papillente’ hicieron el trato de no volver a hacer complot en contra de sus rivales, para así evitar futuras sanciones, sobre todo ahora que entrarán en la recta final.