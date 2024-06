El último e inesperado mensaje que Carla Giraldo y Cristina Hurtado cruzaron en LCDLF

La relación de Cristina Hurtado y Carla Giraldo, compañeras en La casa de los famosos (LCDLF), fue un tema de conversación constante entre los televidentes durante la primera temporada del reality show. Fue tanta la insistencia del público y de los medios que, luego de varios meses, las presentadoras confirmaron sus diferencias.

“La relación con Carla es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra, ella tiene un set y yo otro. En algunos momentos tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción, pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación, no nos tomamos un café y no somos amigas ¡Cero, nulo!”, expresó Hurtado en una charla con Semana.

Por sorpresa para los fanáticos de LCDLF, así como de sus conductoras, Cristina Hurtado y Carla Giraldo decidieron resolver aquellos problemas personales que se hacían evidentes en la pantalla.

“Acepto que fue lindo unirnos, entendimos que estamos en busca de lo mismo y que lo que importan es el resultado. No obstante, yo debo reconocer que mis comentarios ácidos seguirán siendo parte de mí, esa es mi esencia, es como soy. Yo sé que al público al final eso también le encanta”, expresó Giraldo en una reciente entrevista con Noticias RCN.

La despedida de Carla Giraldo y Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos’

Teniendo en cuenta que no todos los seguidores del reality show se enteraron de la reconciliación de las presentadoras, bastante sorpresiva e inesperada resultó la forma en que las antioqueñas compartieron en el último capítulo del programa.

Resulta que, luego de anunciar a Karen Sevillano como la ganadora del concurso de Vix y RCN, Cristina Hurtado y Carla Giraldo aprovecharon la ocasión para enviar un mensaje que motivó a la paz y la resolución de conflictos entre los televidentes.

“Cristina, quiero agradecerte por los momentos vividos en todo este tiempo y por lo que aprendí, porque hicimos la tarea y la volvimos a hacer muchas veces ¡Eres fantástica, de verdad!”, comentó Giraldo en los últimos segundos del capítulo 128 de La casa de los famosos, a lo que Hurtado contestó: “Gracias también a ti, Carla, por esta aventura vivida, por la experiencia y por la reconciliación. Ese es el ejemplo que debemos dar siempre”.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales a este especial momento no se hicieron esperar y fueron cientos de usuarios los que aplaudieron el noble gesto de las presentadoras.