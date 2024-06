Así fue la discusión entre Carmen Villalobos y una famosa presentadora extranjera

Carmen Villalobos conduce su tercera temporada consecutiva en Top Chef VIP, concurso de cocina en el que se enfrentan celebridades de toda América Latina.

Y aunque pocas veces la barranquillera protagoniza momentos de tensión con los participantes, en uno de los recientes episodios sorprendió al cruzar unos picantes mensajes con Rosie Rivera, figura de la televisión mexicana y hermana menor de la desaparecida cantante Jenni Rivera.

¿Qué pasó entre Carmen Villalobos y Rosie Rivera?

Resulta que, en una reciente prueba, los concursantes debieron preparar arepas de choclo. Sin embargo, cuando la presentadora llegó a la estación de Rosie se sorprendió y le preguntó por el aspecto de su preparación: “¿Qué clase de arepas estás preparando?”.

Al parecer, el cuestionamiento de Carmen Villalobos no gustó nada a Rivera, quien respondió de forma tosca y advirtió que no eran arepas, ni tampoco sabía que estaba preparando, pues nunca las había comido antes.

“¡Pero las viste aquí y las pudiste probar!”, agregó la colombiana, a lo que Rossie Rivera contestó: “No me gustaron, so sorry [lo siento]. Te voy a matar, pero no me gustaron”.

Te puede interesar: Tommy Vásquez denunció a amigo que lo habría amenazado de muerte frente a su familia

Con la intención de reducir la tensión en la discusión, la presentadora de Top Chef VIP mencionó que no se sentía molesta porque criticaran un plato típico de su país.

“Si te dijera que no me gustan para nada los tacos y no tengo ni idea que son, ¿te sentirías mal? (...) Por eso. Yo tampoco”, concluyó Carmen Villalobos.

¿Por qué Carmen Villalobos no ha tenido hijos?

Hace varios meses, a través de su cuenta de Instagram, la protagonista de Sin senos no hay paraíso y Hasta que la plata nos separe contó por qué, a sus 40 años, todavía no se anima a tener hijos.

No te pierdas: Murió Sigifredo Vega, actor de ‘Pasión de Gavilanes’. Había sido abandonado por sus hijas

“Esa pregunta es muy complicada porque a veces uno se anima y dice ‘qué rico’, otras veces se me quitan las ganas por completo. Después otra vez lo vuelvo a ver y digo: ‘¿por qué no?’”, expresó por medio de sus historias.

Y aunque actualmente Carmen Villalobos goza de una gran estabilidad con Frederik Oldenburg, se desconoce si han tratado el tema de los hijos y qué opinión tiene el venezolano al respecto.