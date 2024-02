Andrés Parra defendió a ‘Griselda’ y a las narconovelas: “Es una posición hipócrita”

El estreno de Griselda, serie producida y protagonizada por Sofía Vergara, suscitó una gran cantidad de críticas por parte de quienes sostienen que las producciones sobre narcotraficantes enaltecen a estos personajes y sus delitos. Ante esta polémica se pronunció Andrés Parra, actor recordado por su papel estelar en Escobar, el patrón del mal.

¿Qué dijo Andrés Parra sobre ‘Griselda’, la serie de Sofía Vergara?

De acuerdo con los críticos, una ‘narconovela’ como esta expone una mala imagen de Colombia ante el resto del mundo. María Cecilia Botero, actriz con gran trayectoria y reconocimiento, es una de las que respalda esta postura.

“Pienso que es hora de que paremos con esto. Si no me quieren llamar porque dije que no, pues que no me vuelvan a llamar (...) Idealizar y romantizar a personajes que nada que ver... que son totalmente detestables“, comentó la antioqueña de 68 años en una entrevista con Lo sé todo.

María Cecilia Botero nunca ha participado en una 'narconovela' porque siempre rechaza actuar en este este tipo de proyectos. Fotografía por: Andrés Torres

Sin embargo, para Andrés Parra, criticar las ‘narconovelas’ es querer tapar una realidad que se ha vivido durante mucho tiempo.

“Nos da pena que nos conozcan. Somos una sociedad a la que le gusta meter la basura debajo del tapete. Somos como ese esposo que le pega a la mujer, pero en las fiestas aparenta ser el marido perfecto”, dijo en charla con El Colombiano.

“Es una posición muy hipócrita e ingenua ¡Eso es ser muy infantil o estar en un país que no es el de uno! La serie es la que desemboca toda la ira y la frustración, cuando deberíamos ocuparnos de lo realmente importante, que es porqué seguimos siendo un Estado tan relacionado con el narcotráfico (...) Nos escandaliza una serie de narcos, pero no hay problema en que los narcos sigan financiando nuestros políticos, eso sí no daña la imagen del país”, concluyó Parra, quien también dio vida a ‘Anestesia’ en El cartel de los sapos.

Otro actor que defendió las ‘narconovelas’

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano es un actor con gran trayectoria y reconocimiento, y varias de las producciones por las que se le recuerda son basadas en temas de narcotráfico. Tal es el caso de El cartel de los sapos, serie en la que interpretó al capo Óscar Cadena.

Ante la gran cantidad de cuestionamientos hacia las ‘narconovelas’, que no son nuevos y surgen cada que se estrena o retransmite una producción de ese tipo, ‘El Flaco’ Solórzano respondió en una entrevista con Lo sé todo.

“La gente es muy ingenua. Saber que es mala imagen para el país. Yo les hago una pregunta, una serie como ‘El Cartel’ o como ‘Pablo Escobar’, ¿es editorial del New York Times? ¡Los gringos ni siquiera ven eso! (...) Es una realidad que tenemos y que no podemos ocultar. Las narconovelas son unas producciones que, en su 80 %, las están consumiendo son los colombianos en el exterior”, explicó el actor de 60 años, lo que despertó una gran cantidad de reacciones, algunas a favor y otras en contra.