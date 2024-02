Andrés Cepeda lloró en ‘La Voz Kids’. Conoce la razón

La Voz Kids continúa enamorando, noche a noche, a los televidentes que sintonizan el canal Caracol. Los entrenadores, que este año son Greeicy Rendón, Aleks Syntek y Andrés Cepeda, compiten entre ellos para quedarse con las mejores voces. Los tres músicos ya tienen varios concursantes en sus equipos, pero siguen buscando talentos para completarlos.

En el episodio del 31 de enero, una joven llamada Linda Yesenia Cuellar conmovió tanto con su presentación que hizo que el mentor bogotano rompiera en llanto. Inicialmente, la niña cantó el tema La ruana mientras tocaba la guitarra, instrumento al que le tiene el nombre de ‘La Catira’.

Gracias a su performance, los tres coaches giraron su silla, y comenzaron a hacerle preguntas a la niña de 12 años. La adolescente, oriunda de Pitalito, Huila, contó que ama la música colombiana, y que toca la guitarra desde que tiene siete años.

Andrés Cepeda, impresionado con el talento de la menor, le mencionó que para él era muy valioso el respeto que ella tenía por la cultura nacional, por lo que esperaba que se fuera a su equipo para seguir trabajando por el mismo objetivo.

¿Por qué lloró Andrés Cepeda en ‘La Voz Kids’?

Tras recibir más halagos por parte de la entrenadora caleña y de su colega mexicano, la niña escogió a Cepeda. Para informarle al músico que haría parte de su equipo, cantó el tema Ciertas Cosas, una de las primeras canciones escritas y publicadas por el cantautor de Tengo ganas. Andrés lloró al sentir el conocimiento que tenía la niña sobre su carrera profesional.

“Soportando crecer, aprendí que perder hace parte de pagar la vida a cuotas. Cuando la realidad se puede palpar, y te vas despertando a ciertas cosas, vas perdiendo amistad. Mucho tiempo quizás, hasta cuando te encuentres frente a la vida”, interpretó Linda, quien además de conmover hasta las lágrimas a Cepeda, hizo que el músico se levantara de su silla para cantar a dúo con ella.

“Gracias, gracias, gracias. Es una, que quizá es la primera, o de las primeras canciones que escribí. No, me llegas al corazón, no solo con el bambuco, sino también con este bolerito. Muchas gracias, cantas preciosos, y vamos a ser muy felices juntos en el equipo. Te quiero. Gracias de verdad, por eso”, comentó.

Cepeda destacó que esa canción la compuso cuando tenía entre 13 y 14 años de edad y que no se esperaba ese homenaje por parte de la nueva integrante de su equipo.