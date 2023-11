Andrea Serna se refirió a su continuidad en el Desafío 2024: “Me salió una rival”

Las inscripciones para el Desafío 2024 están abiertas y el anuncio tiene felices a los seguidores del concurso, que celebrará 20 años en la próxima temporada y por eso se espera que esté llena de sorpresas y algunos cambios. De hecho, en redes sociales se dijo que una de las novedades del programa sería la no continuidad de Andrea Serna como presentadora.

Andrea Serna llegó al 'Desafío' en 2019, después de presentar 'La agencia: batalla de modelos' en el canal Caracol

¿Andrea Serna sigue en el Desafío 2024?

Los rumores sobre la supuesta ausencia y reemplazo de la presentadora caldense surgieron gracias a Reto 3X by Desafío, una edición especial del concurso que se presentó hace poco y que fue conducida por Diego Sáenz, así como por un personaje creado a partir de la inteligencia artificial (IA).

Fue tanta la fuerza que cobró esta versión que, a través de las redes sociales del concurso, se aclaró que ninguna creación virtual llegará a sustituir a esta presentadora, mucho menos para la celebración de los 20 años.

“Me salió una rival cibernética. Sin embargo, para enfrentar este camino se necesitan muchas cualidades humanas, así como para soportar las situaciones extremas que allí se presentan. Este año el Desafío 2024 será tuyo, así que nos vemos en los 20 años de esta exigente competencia”, comentó la propia Andrea Serna, poniendo fin a las especulaciones alrededor de su continuidad en el programa.

Por último, la conductora del concurso del canal Caracol explicó por qué la inteligencia artificial no podría reemplazarla, ni a ella ni a ningún ser humano, al menos en esta labor: “Una competencia de este nivel necesita en frente a una conductora de carne y hueso, que pueda vivir emociones reales, que tenga los pies sobre la tierra para soportar la exigencia del formato”.

Los retos de Andrea Serna en el ‘Desafío The Box’

The Box fue una de las tantas versiones que ha tenido este concurso. Constó de tres temporadas y se desarrolló en ‘La ciudad de las cajas’, un escenario ubicado en el municipio de Tabio, Cundinamarca. No obstante, terminó en 2023 para dar paso a una nueva era que todavía es desconocida.

Por eso, para despedir la época The Box, la modelo de 46 años recordó en entrevista con Show Caracol cuáles fueron los desafíos que enfrentó allí: “Siempre me ha encantado el deporte y el ejercicio, pero desde que estoy en el Desafío lo he visto de manera diferente y con otras finalidades, me enfoco más en otras cosas como en lo que debo comer para entrenar”.

Además, Andrea Serna dejó saber que es complejo para ella conservar la distancia con los desafiantes y ser la portadora de los llamados de atención, así como la responsable de vigilarlos en las pruebas.