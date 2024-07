Andrea Serna le hizo fuerte comentario a Karoline. ¿Se salió de casillas?

Esta temporada del Desafío 2024 ha generado muchas emociones no solo en los participantes, sino también en los televidentes y usuarios de redes sociales, quienes no han pasado desapercibidas las peleas, los romances y las diferencias entre algunos de ellos.

Las estrategias que han implementado los equipos han sido bastante cuestionadas incluso por los mismos concursantes. En este momento que solo quedan dos grupos, la tensión ha venido aumentando, pues, cada vez están más cerca de llegar a la final en la que un hombre y una mujer recibirán el millonario premio.

Desafío XX Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con Andrea Serna y Karoline en el ‘Desafío XX’?

Hace unos días, la presentadora Andrea Serna dividió las opiniones en redes sociales luego de encarar a Darlyn por decisión que tomó con una de sus compañeras.

Ahora, la presentadora vuelve a ser noticia, esta vez por el fuerte y directo comentario que le hizo a Karoline, otra integrante de Beta, luego de la prueba en el box amarillo, donde debían rodar una pelota pesada por un tramo de la pista.

De repente, Karoline comenzó a ponerle unas llantas al camino de Natalia, su contrincante, para evitar que se adelantara. Sin embargo, la integrante de Omega logró terminar de primeras.

Al finalizar la prueba, Andrea Serna les preguntó a algunos concursantes sus opiniones sobre la misma. No obstante, no dejó pasar por alto una jugada que, según ella, podría haber desequilibrado la prueba. La presentadora confrontó a Karoline por una acción que, a su juicio, habría sido con mala intención.

“El mejor tiempo fue el de Darlyn con 7 minutos. El peor fue el de Karoline con 11 minutos. Karoline, ¿será que ese tiempo que usaste para atravesar algunas llantas en el camino de Karen te restó en tu récord personal?”, le preguntó a la deportista de Beta.

Karoline intentó justificar su acción, argumentando que su idea no era perjudicar a su rival. “Creo que no me restó, al momento de pues tratar de bloquear el paso para ella, sino que hubo un momento en las rocas en las que ella claramente tomó la delantera y pues yo esperé un momento a que ella avanzara para yo poder avanzar mi esfera, entonces, creo que eso me pudo retrasar un poco”, afirmó.

Internautas reaccionan al comentario de Andrea Serna

Las redes sociales se han dividido en opiniones, con algunos usuarios apoyando la postura de la presentadora y otros cuestionando su actitud. “A la yugular como siempre”, “volvió la Andrea Serna carbonera”, “hoy todos amamos a Andrea Serna”, “bien por Andrea que le dijo de frente las cosas a Karoline”, “nuevamente las preguntas incisivas de Andrea”.