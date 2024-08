Andrea Serna encaró a Kevyn y Natalia en el ‘Desafío XX’: “¿por qué te ofreces?”

Uno de los temas más recurrentes en el Desafío 20 años ha sido la relación de Kevyn y Natalia. Los participantes estuvieron en boca de todos por el polémico romance que nació dentro de la Ciudadela, pese a que el integrante del equipo Pibe tenía novia.

Hasta hace unas semanas, los competidores se mostraban muy firmes en la relación; de hecho, en varias oportunidades hablaron de asumir las consecuencias, reconociendo que, aunque lastimaron a una tercera persona, sus sentimientos eran muy fuertes.

No obstante, tras la visita de sus familiares y su posterior salida temporal a sus casas por unos días, los hizo cambiar de opinión. Al regresar a la Ciudadela, ambos se mostraron distantes, llamando la atención no solo de los televidentes, sino también de sus compañeros, e incluso, de Andrea Serna, la presentadora.

¿Qué pasó con Kevyn y Natalia?

En el reciente capítulo del Desafío XX, Andrea Serna no tuvo reparo en preguntarles, de manera directa, qué había ocurrido entre ellos. Primero, cuestionó a Natalia sobre su reacción al recibir el chaleco de parte de Kevyn.

“Me sorprendí un poco porque él generalmente nunca pone chalecos, incluso él siempre me decía que no le gustaba ponerlos, entonces me sorprendió, pero normal”, dijo la modelo webcam.

Enseguida, la presentadora se dirigió a Kevyn, a quien le preguntó: “me causa muchísima curiosidad teniendo tantas personas que pueden llevar chalecos, ¿por qué tú te ofreces a llevárselo a Natalia?”.

El semifinalista explicó que no se trató de algo personal, sino de una decisión grupal. “Ya había otros compañeros que habían ido en la ocasión pasada, entonces me dijeron que si lo llevaba yo y pues no lo vi mal y lo llevé. Mi compañerita sabe que la quiero igualmente, igual que a Darling y los chicos que están allá que hemos compartido mucho tiempo. Todos vamos a pasar por eso”.

Andrea Serna extrañada por la actitud de Kevyn y Natalia

Las respuestas de los participantes no fueron suficientes para la presentadora, quien insistió en resaltar que, desde que reingresaron nuevamente a la competencia, llegaron con una actitud diferente.

“Para nadie es un secreto que antes de ese breve receso que tuvieron en sus casas ustedes estaban aquí muy firmes en su relación y eso fue creciendo con el tiempo, por eso pregunto, ¿qué ha pasado Natalia con todos estos últimos acontecimientos?”.

La creadora de contenido no brindó detalles al respecto, pero señaló que no han tenido tiempo de hablar sobre lo que ocurrió: “Nada, en realidad estamos compitiendo, no hemos tenido tampoco la oportunidad en ningún momento de rosarnos, desde el principio hemos estado separados, él en su equipo y yo en el mío, entonces estamos con toda, él sabe que yo lo quiero mucho y nada, normal”.

Por su parte, Kevyn reiteró su aprecio hacia ella. “Ella es una personita muy especial, sabe que la quiero y que los dos estamos en un juego, en una competencia, donde ella está siguiendo sus sueños y deseos igual que yo, yo la respeto como competidora y como persona”.

Al ver que no brindaron más detalles como hubiera querido, Andrea Serna cocluyó: “Por lo que veo decidieron ser unas personas muy reservadas, pero bueno, es respetable”.