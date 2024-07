Andrea Serna encaró a Darlyn del ‘Desafío’. En redes la aplauden: “bien hecho”

La presentadora del Desafío XX, Andrea Serna, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de un intenso careo con Darlyn, una de las integrantes del equipo Beta. La conductora no dudó en cuestionar una decisión crucial tomada por la participante, generando un momento de alta tensión que ha dado mucho de qué hablar.

Todo ocurrió en el capítulo 67 del reality, cuando Omega sufrió dos bajas con la salida de Renzo y de Luisa. Pese a los esfuerzos de los participantes, fueron eliminados el pasado viernes en el box negro.

¿Qué pasó con Andrea Serna y Darlyn?

Como es costumbre, cada vez que sale un participante de la competencia la presentadora Andrea Serna reúne a todas las casas para que se despidan de la persona que abandona la Ciudadela.

En esta oportunidad, la presentadora no se quedó callada y confrontó a Darlyn de manera directa, haciéndole ver las consecuencias de haber sentenciado a Luisa y el impacto que tuvo tras su salida.

“Darlyn ¿sientes culpa de haberle puesto ese chaleco a Luisa?”, le dijo sin mayor reparo, a lo que la integrante de Beta le contestó: “No siento culpa. Es algo que se habló en el equipo Beta. A estas alturas del juego es difícil sentir culpa, es todo o nada. Jamás me atrevería a decir quién merece o no estar acá. Somos un sueño que se respeta y que bueno, las cosas del juego se prestaron para que cuatro personas que no habían portado el chaleco, si no es solamente una vez estuviera allí. Ella sabe muy bien que siempre deslumbró en las pistas y me quedo con esa reina que rompió tantos estereotipos y era mi pollito”.

Las palabras de la concursante generaron polémica, pues en el capítulo anterior se había referido a quienes no merecían estar en el reality, contradiciendo las palabras que le dijo a Andrea cuando afirmó que no era quien para decir quién debía continuar o no e la competencia.

“Yo sé que eso no va a estar bien visto porque estanos enviando a cuatro personas muy buenas al box, porque creen que vamos a tirar a las cabezas, pero realmente no es eso, realmente son cabezas que llegaron acá en carrito. Sí muy duro, muy triste, más que todo por Luisa, o sea Renzo y Alejo manejaron el juego hasta este punto como ellos quisieron”, señaló.

Las redes sociales reaccionan

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar su opinión sobre el las contundentes palabras que Andrea Serna le dijo a Darlyn. La mayoría aplaudió la actitud de la presentadora destacando su profesionalismo y su valentía al cuestionar a una participante.

“Bien hecho que Andrea Serna le tirara así a Darlyn”, “Andrea Serna se lució preguntándole a Darlyn que si sentía culpable de enchalecar a Luisa”, “Andrea cizañera te amo”, “amé lo que Andrea le preguntó a Darlyn”, comentaron algunos usuarios.

Andrea cizañera te amo, le pregunto a Darlyn si siente culpa JAKAJAKAJ.🥴.#DesafioXX pic.twitter.com/5vXKYGUcRo — vale 🦦 (@vale_xthw) July 13, 2024