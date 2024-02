Ana Milena metió la pata y le cambió el apellido a Edward Porras en vivo “no pudo”

Este lunes 5 de febrero, la primera emisión del noticiero de Caracol estuvo cargado de risas y diversión por parte de Ana Milena Gutiérrez y Edward Porras por una equivocación que tuvo la periodista en pleno en pleno ´programa en vivo.

Todo ocurrió, cuando la caleña le dio paso al ‘Ojo de la noche’ y al intentar decir su apellido, cambió accidentalmente el Porras por “perras”, hecho que generó risas en la comunicadora social y no pudo terminar de hablar.

Ante el gracioso suceso, Edward no pudo contener la risa y dijo: “Ya no pudo Ana Milena, no importa”. El hecho generó risas no solo en el set de grabación, sino entre los internautas, debido a que el video se viralizó rápidamente a través de redes sociales.

“Me hicieron el día con este video”, “Muchas gracias por divertirnos tanto”, “No puedo de la risa”, “Edward es muy chistoso”, “No puedo de la risa con Ana Milena”, fueron algunas de los comentarios por parte de los intetrnautas. Aquí el divertido video.

