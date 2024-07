Ana María Orozco no iba a ser ‘Betty la fea’. Estas actrices casi la remplazan

Yo soy Betty, la fea se produjo hace 25 años y se convirtió en la telenovela colombiana más famosa del mundo. La creación de Fernando Gaitán es la única en su género incluida en el Libro Guiness Records como la más exitosa de la historia; además ha tenido más de 25 versiones en distintos países y ha sido emitida en cerca de 150 territorios en el mundo

La historia de Beatriz Pinzón Solano una economista poco agraciada que se enamora de su apuesto jefe, le dio la vuelta al mundo y ahora está de regreso en la pantalla colombiana, ya que RCN la está retransmitiendo.

Con la repetición de la apuesta han vuelto a surgir algunos datos y curiosidades de la producción. Ahora Wladimir Utrera, maquillador venezolano que se encargó de la transformación que Betty tiene en Cartagena de la mano del personaje Catalina Ángel, encarado por Celmira Luzardo ha revelado que la actriz que se´ria Beatriz Pinzón no siempre fue Ana María Orozco.

La razón por la que Elaiza Gil no fue ‘Betty, la fea’

Según el estilista la venezolana Elaiza Gil estaba muy opcionada y prácticamente sería ella pero al final no fue quien firmo. Aunque la actriz ya tenía una carrera en la pantalla pues había estado en novelas como ‘Niña Amada’, junto a Marcelo Cezán; ‘Cosita Rica’, ‘Todos quieren con Marilyn’ y ‘Mi gorda bella’, el hecho de no ser tan reconocida en el país era un punto a favor.

En el 2017, Elaiza dio una entrevista a Hispano TV con ‘Al Volante’ y allí aseguró que vino a pasar unos días en casa de una amiga en Bogotá y casualmente terminó haciendo el casting de ‘Yo Soy Betty, La Fea’. “El casting final quedó entre Ana María Orozco y yo. Y esa fue una agonía de tres meses de sí eres o no eres. Yo no iba con planes de hacer nada. Fernando Gaitán había visto ‘Pandemónium’, una película que yo hice y a él le encantaba la idea de que yo no fuera conocida en Colombia, nunca me hubiesen visto arregladita sino presentarme como fea”.

Según el maquillador, el hecho de que la novela no tuviera tanto presupuesto fue crucial para no contratar a Gil. En realidad la balanza de inclinó hacia Orozco por su estupenda prueba.

A la izquierda Itatí Cantoral y a la derecha Eliaza Gil

La actriz de ‘la maldita lisiada’ quiso ser ‘Betty la fea’

Otra de las actrices que estuvo opcionada para este papel cuando eran tres las aspirantes fue la mexicana Itatí Cantoral. Ella estuvo en Colombia haciendo casting, pero su rol de Soraya Montenegro en María del barrio, que desarrolló entre 1995 y 1996 donde la frase “maldita lisiada” que su personaje pronunciaba y se popularizó le jugó en contra, ya que su rostro era demasiado famoso para ser Betty. Tanto el director como el escritor de la novela, querían que se tratara de una actriz no tan famosa que los televidentes percibieran como fea y no que se viera que su apariencia era lograda después de horas de maquillaje y producción.

Al final, pese a que Ana María ya tenía una amplia carrera en televisión y solo había estelarizado una novela del mediodía llamada La huella de tus besos, fue la escogida. Elaiza, por su parte, reveló en una entrevista años después que a ella no le dieron el rol por venezolana.

En el especial que RCN realizó sobre los 70 años de la televisión colombiana que se emitió el pasado 1 de julio la misma Ana María mencionó que sabía que había otras actrices, extranjeras, que aspiraban a quedarse con un rol y que al final ella fue la escogida.

