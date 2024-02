Ana Karina Soto debutó como presentadora de ‘La casa de los famosos’

Durante la última semana, uno de los temas más comentados en medios de comunicación y redes sociales es el estreno de La casa de los famosos, el reality show emitido por el canal RCN y que recibió a 22 celebridades para que convivan 24 horas del día, los siete días de la semana.

Dentro de la casa, se ha venido conociendo las verdaderas personalidades de cada participante, algunos, incluso, han protagonizado discusiones y desacuerdos que se han convertido en tendencia.

Ana Karina Soto llegó a ‘La casa de los famosos’

En los últimos días, la presentadora Ana Karina Soto sorprendió a los televidentes y sus seguidores al debutar como presentadora de La casa de los famosos.

Después de la emisión habitual por el canal RCN, La casa de los famosos presenta un Afthershow, por VIX, la plataforma aliada del canal. En este formato, la actriz Lina Tejeiro es la presentadora oficial junto a Roberto Velásquez.

En un reciente capítulo, Lina no estuvo, en su reemplazo llegó Ana Karina Soto, alarmando a los fanáticos del reality sobre una supuesta salida de Tejeiro. No obstante, Ana Karina explicó por qué estuvo en el reality show: “resulta que ellos en VIX hacen un preshow y un aftershow, hoy no estaba Lina, solamente estaba Roberto, pero la pasamos increíble y tuve la oportunidad de ver a los participantes antes de la emisión de RCN, en serio no se imaginan todo lo que vi”, comentó.

Sus seguidores no dudaron en comentar su presencia en ese reality, teniendo en cuenta que Ana Karina es presentadora de Mañana Express y Buen día Colombia. “Cómo se le ocurre usted ir por allá, eres toda linda para que te vayas para esa casa”, “ni se te ocurra tú eres toda una dama allá ni por equivocación”, “me encantaría, le daría otro nivel”, “eso es para gente vulgar sin nada que hacer y tú no eres así, eres una dama”, “nada que ver”, “no dañes tu paz mental”, “tu vida es muy buena para ir a aguantar ese encierro”, “ay no, eso no es para ti”.

¿Quién salió de ‘La casa de los famosos’?

En el reciente capítulo, se llevó a cabo la primera eliminación de esta temporada de La casa de los famosos. Naren Daryanani, Martha Isabel Bolaños, Mafe Walker y Beto Arango, eran los cuatro nominados por sus compañeros, sin embargo, fueron los televidentes quienes tomaron la decisión de quién de los cuatro debía abandonar la competencia.

Con la menor cantidad de votos, Naren Daryanani, quien interpretó a Federico Franco en Padres e hijos, fue el primer eliminado