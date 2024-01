La casa de los famosos: Alina Lozano y Jim Velásquez no van por millonaria diferencia

La casa de los famosos Colombia tiene lista su fecha de estreno, y mientras se acerca este día son cada vez más los datos que se conocen sobre el nuevo reality show del canal RCN.

Este 17 de enero, por ejemplo, se supo que Alina Lozano y Jim Velásquez fueron pretendidos para ingresar a la ‘casa estudio’, pero no hubo acuerdo.

Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron el pasado 23 de noviembre, por lo que su llegada a 'La casa de los famosos' presentaba un gran reto como pareja. Fotografía por: Jim Velásquez vía Instagram

¿Por qué Alina Lozano y Jim Velásquez no estarán en ‘La casa de los famosos Colombia’?

Por medio de sus redes sociales, la pareja confirmó que hubo acercamientos con RCN Televisión, pero la primera respuesta de la actriz de Pedro el escamoso fue “no”. El joven de 24 años, por su parte, aceptó la invitación del canal, lo que hizo cambiar de opinión a su esposa. Fue entonces cuando pasaron sus respectivos presupuestos.

“A mí me negociaron en 5 millones de pesos semanales, 20 millones al mes. Me habían ofrecido mucho menos, pero yo dije de una que sí ¡A mí no me interesa nada! ¡Yo me meto allá! (...) En ese momento llegó Alina, ¿y pueden creer que pidió 40 millones semanales por estar en el programa?”, comentó Velásquez.

Te puede interesar: Natalia Sanint, de ‘MasterChef’, presumió cambio extremo tras bajar 22 kilos

La millonaria suma que solicitaron Jim Velásquez y Alina Lozano detuvo la negociación con La casa de los famosos, y la llegada de los recién casados al concurso del canal RCN no se dará.

Nos llamaron para la casa de los famosos Colombia 🥹 Nos llamaron para la casa de los famosos Colombia 🥹 Publicado por Alina Lozano en Miércoles, 17 de enero de 2024

Participantes confirmados de ‘La casa de los famosos Colombia’

Martha Isabel Bolaños : actriz caleña de 50 años que participó en la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia . De igual manera, se le recuerda por su participación en Hasta que la plata nos separe , Yo soy Betty la fea , El capo y Pobres Rico .

Diana Ángel : cantante y actriz nacida en Bogotá hace 48 años. Su papel más recordado es el de Gabriela Chávez , en Francisco el matemático , aunque también está en la memoria del público por De pies a cabeza , La hija del mariachi , Siempre bruja y otras producciones.

Julián Trujillo: es comunicador social de profesión y actor por vocación. Este bogotano ganó reconocimiento nacional e internacional gracias a Enfermeras, serie del canal RCN en la que interpretó a Álvaro Rojas. También trabajó en El abrazo que no te di, Perfil falso y Sin senos sí hay paraíso.

Puedes leer también: Gregorio Pernía y Ariadna Gutiérrez confirman su llegada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo