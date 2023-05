Alina Lozano reveló por qué no estará en ‘Pedro el escamoso 2’: “qué lástima”

Pedro el escamoso fue una de las telenovelas más exitosas de la televisión colombiana que fue protagonizada hace 20 años por Miguel Varoni y Sandra Reyes, quienes interpretaron a Pedro Coral Tavera y Paula Dávila.

Te puede interesar: ¿Cuándo se estrena ‘MasterChef Celebrity 2023′? Se conoció la fecha

La actriz Sandra Reyes se alejó de la televisión para tener una vida más cercana a la naturaleza. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

La producción narra la historia de un hombre que no es rico, ni apuesto, tampoco se viste bien y, además, se cree buen bailarín y todo un galán de telenovela, pero que tiene que escapar de su pueblo natal por un problema de faldas. Es así como llega a Bogotá y conoce al amor de su vida, pero no duda en coquetearle a cuanta chica se le atraviese por el camino.

Más noticias de Alina Lozano ¿Alina Lozano terminó con su joven novio Jim Velásquez, 30 años menor que ella? La actriz Alina Lozano confirmó hace unos meses su noviazgo con el también actor Jim Velásquez, pero generó controversia por la gran diferencia de edad. ¿Ya se acabó el amor? Leer aquí: ¿Alina Lozano terminó con su joven novio Jim Velásquez, 30 años menor que ella? Alina Lozano: edad, su hijo, parejas y su ‘relación’ con Jim Velásquez La actriz Alina Lozano ha sido tendencia por, supuestamente, sostener un romance con un joven 33 años menor que ella. Leer aquí: Alina Lozano: edad, su hijo, parejas y su ‘relación’ con Jim Velásquez

Alina Lozano no estará en ‘Pedro el escamoso’

Uno de los personajes más queridos y divertidos de la producción fue el de Nidia Estela Pataquiva, viuda de Pacheco, interpretado por Alina Lozano. La actriz le sacó muchas sonrisas a los televidentes.

Desde hace unas semanas se venía rumorando la realización de una segunda parte de la telenovela. De hecho, se confirmó la participación de Miguel Varoni, pero hasta el momento no se ha revelado quiénes más estarán.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Lo que se pudo conocer fue que, Alina Lozano, no hará parte de la secuela, noticia que entristeció a más de un fanático. La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram explicando los motivos de su ausencia. “Es una noticia que pone triste a algunos de ustedes que me siguen y que me quieren. No voy a estar en la versión que van a hacer 20 años después de Pedro, el escamoso. Decir que no me afecta sería mentir y no salgo en las redes sociales a decir mentiras con relación a trabajo y a mi profesión no. Doña Nidia no va a ser interpretada por Alina Lozano”, comenzó diciendo la actriz.

¿Por qué Alina Lozano no estará en la secuela de ‘Pedro el escamoso’?

A través del video que ya cuenta con más de 57 mil reproducciones y más de 600 comentarios, Alina reveló los motivos por los cuales no hará parte de esta temporada. “No hubo un acuerdo de negociación y finalmente esta carrera es un negocio y yo lo entiendo perfectamente. Me da tristeza, no voy a decir que no, pero yo creo que hay un momento en la vida, en la trayectoria, en que uno dice ‘no’. Creo que he construido algo importante para mí, pero hay un momento en que uno tiene que hacerse a un lado y decir ‘qué lástima y qué desafortunado que no se haya llegado a la negociación’ porque me hubiese encantado estar ahí”, aseguró.

De igual manera, aunque sí expresó su tristeza por no ser parte del proyecto, aseguró que se siente tranquila por la decisión que tomó. “Hay que decir como los estoicos, ellos toman una decisión y asumen lo que sucede con esa decisión y yo soy coherente con la decisión que tomé en este momento de mi carrera. Mi interpretación la pueden seguir viendo en las plataformas, doña Nidia siempre estará conmigo y con ustedes”, finalizó diciendo.

Sus seguidores lamentan la noticia: “sin usted no hay gracia”, “la interpretación de Alina a doña Nidia, fue la que le dio esa característica a el personaje”, “si no estás no vale la pena, no es lo mismo, tú eres quien le da la alegría con tu personaje”, “no sé quién sea la actriz que va a protagonizar a doña Nidia Pacheco quizás sea muy buena, pero siempre he dicho que el personaje si es el sello del actor de pronto lo haga bien pero como Tu no creo carajo”.