Alina Lozano contó la verdadera razón de su ausencia de ‘Pedro el escamoso 2’

Fanáticos de Pedro el escamoso tuvieron que esperar 20 años para ver la continuación de la cómica historia de Pedro Coral Tavera, interpretado por el actor Miguel Varoni, un hombre ‘enamoradizo’ de casi todas las mujeres que se encontraba a su alrededor.

El pasado martes el canal Caracol estrenó la nueva temporada de la exitosa producción, que alegró la vida de miles de televidentes. Como era de esperarse, el protagonista llegó con la esencia que siempre lo ha caracterizado, pero esta vez, tiene que lidiar, al principio, con la indiferencia de su hijo Pedrito Coral Jr.

Te puede interesar: Carlos Torres: edad, estatura, novia y más del actor de ‘Pedro el escamoso 2′

¿Por qué Alina Lozano no estará en ‘Pedro el escamoso 2′?

En esta edición hacen parte varios actores del elenco pasado, entre ellos, Sandra Reyes, quien le dio vida a la doctora Paula, Álvaro Bayona (Fernando Pastor), Juan Carlos Arango (Enrique), Marcela Mar (Mayerli), Andrea Guzmán (Yadira Pacheco), entre otros.

Pedro el escamoso Fotografía por: Instagram

No obstante, otros actores que también formaron parte del elenco no estarán esta vez, como Alina Lozano, la recordada ‘doña Nidia’.

A propósito del estreno, los televidentes e internautas en redes sociales se han estado preguntando el por qué, pues, para mucho, ese era uno de los personajes más divertidos de la historia.

En las últimas horas, la actriz rompió el silencio y se refirió a ese tema, que ha sido muy constante en sus redes sociales. De acuerdo con lo que dijo, la razón principal fue porque no logró un acuerdo económico con Caracol Televisión. “No acepté la propuesta económica, realmente no acepté la propuesta, no accedieron a negociar, entonces no se logró ese contrato. Me sentí contenta con mi decisión”, dijo a través de una historia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La ausencia de ese personaje en la telenovela ha dejado todo tipo de comentarios: “está como agrandadita la doña”, “el personaje de ella fue muy importante y es obvio que cobre por lo que vale su personaje”, “a ella le va mejor haciendo el show de quinta con su nieto”, “Ni Pedro se atrevió a tanto”, “ella se cree actriz de Hollywood”, “Señora ese papel es lo suyo, no estar jodiendo con un niño”, “se le subió la fama”, “sin Nidia Guillermina no es lo mismo”, “ella ya está fuera de toda la idea de la señora actriz que era”.

Hace unos meses, la actriz había expresado su tristeza por no ser parte de la segunda entrega de la producción que, con solo dos capítulos emitidos, ha ganado el rating de la televisión en Colombia.

“Decir que no me afecta sería mentirles. (...) Doña Nidia no va a estar interpretada por Alina Lozano, eso es como cuando lo dejan a una en la puerta de la iglesia y el novio no aparece. En este caso no hubo un acuerdo de negociación y pues finalmente esta carrera es un negocio y yo lo entiendo. Amo profundamente a Caracol, gran parte de mi carrera la hice ahí, siempre habrá una gratitud inmensa”, afirmó.