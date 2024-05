Alejo del ‘Desafío 2024’ enfureció y gritó a Gaspar: “váyase del equipo”

Aunque los participantes del Desafío van a competir, esta temporada en particular ha sido muy comentada, pues han surgido amoríos, como no había ocurrido en versiones anteriores.

Participantes del 'Desafío XX'. Fotografía por: Caracol Televisión

Esta vez, la convivencia de los participantes en cada una de sus casas, Alpha, Beta y Omega, no ha sido la más cordial. Algunos competidores han sido protagonistas de fuertes discusiones, no solo cuando pierden alguna prueba, sino también por temas personales que han salido a la luz.

¿Qué pasó con Alejo y Gaspar?

Esta semana, dos integrantes de Omega terminaron en una fuerte discusión por comentarios relacionados con sus vidas sentimentales. Previamente, Gaspar, quien fue relacionada con Kratos, insinuó que a su compañero Alejo le estaba ocurriendo lo mismo con Lina y que por eso, no podían juzgarla.

Sin embargo, ese comentario generó la furia del integrante de Omega, quien explotó en contra de su compañera. “¿Con Lina? Espere, espere...venga, ¿con Lina?”, dijo al comienzo bastante ofuscado. Enseguida agregó en medio de gritos: “Usted considera que la situación es la misma, Lina y yo somos ‘panaguaneros’, parceros, para parchar, es una cosa diferente, eso no tiene nada que ver”.

Aunque cada uno comenzó a exponer su opinión, los ánimos se fueron calentando hasta el punto que Alejo amenazó con irse de la competencia.

“Es muy inmaduro. Todo está grabado, yo por eso me hago matar, me importa un cul**. Si me toca irme, me voy por eso, pero no...nada (...) ¿Usted cree que a mí no me dolió que dijera que me las doy de fiel? Me las doy de fiel, porque lo que soy y yo a mi hembra la amo con el alma. Yo quedé ofendido. ¿Lina qué? Lina y yo nada”, afirmó.

Enseguida, Gaspar se defendió y le pidió que no le hablara en ese tono fuerte como lo estaba haciendo: “a mí no me parece que me venga a hablar así como así...como si yo fuera quién sabe qué suyo, mijo. Estoy hablando con Lina”.

La pelea continuó:

Alejo: “¿entonces un hombre y una mujer no pueden parcharse?”.

Gaspar: “¿por qué no me dejas terminar de hablar?”.

Alejo: “porque hablas mucho, haces lo mismo siempre con todos. Usted me cansa, habla mucho”.

Gaspar: “si le canso váyase del equipo porque no me voy a ir yo. Me parece demasiado irrespetuoso, por qué tiene que tratar mal a todo el mundo como si usted fuera quien. ¿Quién se cree?”.

En redes sociales, los internautas reaccionaron a la fuerte discusión. “Jamás pensé que iba a darle la razón a Alejo, pero sí 🤣 Gaspar habla mucho”, “qué peinada le pegaron a Gaspar”, “pero si se nota que pasa algo entre él y Lina”, “Gaspar es su primer apellido, Imprudente es el segundo. Bien por Alejo que le ponga freno”, “yo no he visto nada entre Lina y Alejo, a diferencia de Gaspar y Kratos, la única que está haciendo mal es ella porque es la que tiene pareja y se nota como ella le sigue el juego a él”.