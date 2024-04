Alejandro Estrada reaccionó a foto “hackeada” que subió Nataly Umaña en su contra

El pasado sábado 20 de abril, la actriz Nataly Umaña dio de qué hablar en redes sociales por una publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram. La mujer subió una foto en la que se observa unas sábanas blancas ligeramente manchadas.

Junto a la reveladora imagen, aparecía un mensaje en el que se exponía una supuesta infidelidad por parte del actor cucuteño. “Mientras todos creían que yo era la “infiel, esto pasaba en mi hogar. ¿Ustedes creen que Alejandro Estrada es un santo?”, decía.

Automáticamente, el mensaje se volvió viral en redes sociales y varias páginas replicaron la fotografía que se había publicado en las historias de Nataly. Sin embargo, minutos después fue eliminada y la ibaguereña aseguró que la imagen era falsa y todo se trató de un hackeo a su cuenta de Instagram.

“Me hackearon, quiero que quede súper claro, todo esto es una locura, la gente quiere decir bobadas y hablar a través de mí, no fui yo la que subió eso”, expresó en un video.

¿Qué dijo Alejandro Estrada?

En entrevista con el programa ‘Buen día Colombia’, del Canal RCN, al cuestionarlo sobre lo sucedido con su exesposa, el actor expresó que la fotografía lo tomó por sorpresa y no conoce la razón de su publicación, asegurando también que no tenía mucha comunicación con la actriz.

“No sé nada de eso (las sábanas), hemos tenido poca comunicación, me contó mi equipo de redes que al parecer fue un ‘hackeo’ que le hicieron. Desconozco realmente, no he estado en casa ya hace un buen tiempo. Me agarró por sorpresa”, concluyó.

