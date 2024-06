Alejandro Estrada le ‘coqueteó’ a la chef de ‘MasterChef’: “deseo enamorarla”

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya está dando mucho de qué hablar y solo lleva dos capítulos emitidos. Los televidentes ya comenzaron a elegir a sus participantes favoritos e, incluso, los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina ya han descubierto a los famosos más talentosos para la cocina.

Te puede interesar: Chef Adria Marina: quién es, edad y más de la guapa y nueva jurado de ‘MasterChef’

MasterChef Fotografía por: Instagram @masterchefcelebrityco

Chef Adria Marina causó sensación en ‘MasterChef Celebrity’

En reemplazo de Christopher Carpentier, quien no estuvo en esta temporada, llegó Adria Marina, la chef que ha cautivado no solo a los televidentes y usuarios en redes sociales, sino también a los participantes.

Uno de ellos fue Alejandro Estrada quien quedó “encantado” con su belleza. En el primer capítulo, tuvieron el reto de hacer un brazo de reina. Aunque el plato de Alejandro Estrada no fue el ganador, sí estuvo entre uno de los mejores.

“La textura de tu bizcocho es húmeda, me gusta este balance de texturas con el crujiente de la nuez”, le dijo la chef al exesposo de Nataly Umaña, sobre su plato.

Ante las cámaras del reality culinario, el actor, quien ha sido vinculado sentimentalmente con Dominica Duque, dijo: “yo desearía enamorar a Adria”.

Después de que ella probó el plato, el actor, quien protagonizó una polémica hace unos meses cuando llegó a La casa de los famosos para devolverle el anillo de matrimonio a su entonces esposa por haberle sido infiel con uno de sus compañeros, agregó: “Yo me di cuenta de que después que la chef probó el postre se puso roja al ratico (…) Espero quedar bien parado con la chef”.

Para muchos internautas, las miradas que el actor le hace a Adria Marina son “sospechosas”; sin embargo, en varias oportunidades, él ha expresado que está feliz en su etapa de soltero, aunque no descarta darse una oportunidad con otra mujer. Aunque ha sido relacionado con Dominica Duque, esos rumores no han sido confirmados por ninguno de los dos.

Vea también: Alejandro Estrada rompió el silencio sobre Dominica Duque: “es muy guapa”

alejandro estrada ni corto ni perezoso le está coqueteando a la nueva chef #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/ceoOp3ChTp — 𝗜𝘀𝗮 ᥫ᭡ (@_Isabxlaa_) June 19, 2024

Adria Marina, chef de ‘MasterChef Celebrity’ tiene novio

Aunque en Colombia no se conocen muchos detalles sobre la vida de Adria Marina, ella aclaró que, en cuanto a su área personal, tiene pareja sentimental, “rompiéndole” el corazón no solo a Alejandro Estrada sino a todos aquellos que se han fijado en ella. “De México extraño a mis amigos, no tengo hijos, pero si un restaurante que me ocupa por completo y pues también está mi novio, por ahí me escuchan mucho hablando con él todo el rato”.

Jorge Rausch, también jurado del reality dijo: “Mamacita, no es una mentira, es una chef muy linda (…) Nos cautivó a todos con su belleza y su carisma”.

Claudia Bahamón agregó: “Díganme si no es una reina, además de que es mucho más guapa en persona de lo que ya se ve en pantallas, acá todos dicen que parece una reina”.