Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña, reaccionó al supuesto romance con Melfi

Nataly Umaña y Miguel Melfi son protagonistas de las noticias más comentadas en La casa de los famosos Colombia, gracias a los rumores que señalan el supuesto nacimiento de un romance entre ambos concursantes.

En medio de las especulaciones se conoció la opinión de Alejandro Estrada, esposo de la actriz, quien sorprendió con sus palabras.

¿Qué piensa Alejandro Estrada del supuesto romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi?

Tras el ingreso de su esposa a La casa de los famosos, el actor se mantuvo al margen de los medios y las declaraciones públicas. Sin embargo, ante la gran cantidad de comentarios que rodean a su relación, decidió romper el silencio.

Lo hizo a través de una entrevista con Infobae, en la cual le preguntaron por las imágenes que muestran una sospechosa cercanía entre Nataly Umaña y Miguel Melfi.

De acuerdo con lo expuesto por Alejandro Estrada, está tranquilo porque sabía a lo que se expondría con la participación de su pareja en La casa de los famosos. Además, se mostró confiado en que los acercamientos con el panameño hagan parte de una estrategia.

“No me preocupa nada ni le diría nada diferente a que está haciendo las cosas bien. Yo sé cómo funcionan este tipo de producciones y cómo se maneja esto. La veo fuerte y mostrando su mejor versión, así que estoy confiado en que llegará a la final (...) Entiendo este tipo de juegos en los que hay que generar contenido. Confió en ella y su estrategia”, expresó Estrada, quien se dio a conocer hace 20 años en Protagonistas de novela.

Alejandra Estrada dice que no ha extrañado a Nataly Umaña

Tras 16 días del estreno del programa, el cucuteño de 44 años admitió que su esposa no le ha hecho mayor falta, teniendo en cuenta que están a acostumbrados a separarse por largos periodos de tiempo debido a sus profesiones.

“Estamos acostumbrados a nuestros ritmos de trabajo, entonces viajar o concentrarnos en algún proyecto de lleno no es problema para nosotros. Sabemos aprovecharnos al máximo cuando estamos juntos así que no dejamos nada pendiente. Yo sé en donde está, entonces eso me mantiene tranquilo”,

No puedo decir que me ha hecho falta. Estoy aquí apoyándola como lo ha hecho ella en los casos en los que a mí me ha tocado ausentarme por trabajo. Llegó la hora de retribuirle esos momentos en los que ha estado a la cabeza. Me estoy encargando de todo, de las mascotas, de los compromisos laborales