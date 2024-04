Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023’ dijo qué piensa de Beba. ¿Se parecen?

Hace 15 días se estrenó la nueva edición del Desafío 2024, que celebra los 20 años de este reality de Caracol Televisión. Los participantes están alojados en una ‘Ciudadela’, anteriormente conocida como la ‘Ciudad de las cajas’, ubicada en Tobia, Cundinamarca.

Beba y Dickson, del ‘Desafío 2024′ casi se van a los golpes en acalorada discusión Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

La convivencia ya comenzó a hacer de las suyas, pues algunos de los concursantes han protagonizado fuertes discusiones, generalmente, ocasionadas por el rendimiento de algunos.

¿Qué pasa con Beba, del equipo Alpha?

Una de las participantes más polémicas de esta temporada es Beba, integrante de la casa morada. En el primer capítulo, la modelo se desmayó en medio de una prueba y sus compañeros tuvieron que cargarla. Eso desencadenó una fuerte tensión en el equipo y al llegar a la casa tuvieron una fuerte discusión.

La actitud de Valerie de la Cruz Millán, como es su nombre de pila, ha sido bastante cuestionada. Además, su bajo rendimiento ha generado que los televidentes y usuarios en redes sociales pidan que abandone la competencia.

¿Por qué comparan a Beba con Aleja Martínez, ganadora del ‘Desafío The Box 2023′?

Beba ha sido comparada con Aleja, ganadora de la temporada pasada del Desafío The Box, y quien también causó bastante polémica en ese momento porque, para muchos, era una de las más débiles de la competencia, pues casi siempre se caía en las pruebas y hacía perder a su equipo. Sin embargo, en los desafíos a muerte siempre salía victoriosa.

El día de la final contra Guajira, pasó casi igual. Aleja iba de última, pero a lo último, en definición, logró superarla y ganarse así el millonario premio. Para muchos, fue algo injusto pues su desempeño general no fue el mejor.

Eso mismo ha ocurrido con Beba y, por esa razón, la han comparado con Aleja. Cansada de las críticas, la ganadora del Desafío The Box 2023 no se guardó nada y respondió: “Hay gente que quedó muy dolida y nunca van a dejar de hablar mal de mí, entonces, pues yo ya me esperaba eso. Y de que nos parecemos, obviamente no nos parecemos en nada; y si hablamos de lesiones, ella hasta ahora está comenzando”, comenzó diciendo.

Al final, se enfatizó que, a diferencia de Beba, ella nunca tuvo una actitud desafiante con sus compañeros de equipo, como sí lo ha hecho Beba, quien ha protagonizado varias peleas. “Yo nunca fui polémica, nunca fui grosera, nunca peleé con mis compañeros, es más, casi ni hablaba. De pronto en lo único es que se ve que en la muerte le va súper bien”, dijo.

Un usuario reaccionó a sus palabras y le contestó: “es que no es físicamente, es porque la llevan en carrito”.