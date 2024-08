Aleja, del ‘Desafío 2023′, encaró a Guajira por decirle débil: “la eliminé a ella”

La final del Desafío The Box 2023 fue tendencia luego del triunfo de Alejandra Martínez, quien representó el equipo Omega, y la derrota de Guajira, de Gamma. Los fanáticos del programa de Caracol Televisión daban por ganadora a la participante que hoy hace parte del equipo Pibe, pues durante todo el concurso se destacó por ser una de las mujeres más fuertes.

No obstante, Aleja terminó sorprendiendo a todos al vencer, en los últimos minutos, a su contrincante. El resultado generó una polémica en redes sociales, pues algunos defendían a la ganadora, mientras que otros le recordaron el mal desempeño que tuvo en las pruebas por equipos.

¿Qué dijo Guajira sobre Alejandra Martínez?

Debido a la celebración de los 20 años del Desafío, los semifinalistas tuvieron la oportunidad de escoger un exparticipante de alguna de las ediciones pasadas, para que los acompañe en la etapa final del reality.

Kevyn eligió a Guajira, quien recientemente habló con sus compañeros sobre lo que ocurrió ese día en la final. “Aleja era para nosotros una de las que menos rendía en las pistas y ganó el Desafío”, dijo.

Aleja le respondió a Guajira

A través de un video publicado en sus redes sociales, Aleja no guardó silencio y le respondió a Guajira y a todos los que todavía, después de un año, la siguen criticando por haber sido la ganadora. “La verdad me sorprende bastante. De mí pueden decir lo que quieran, pero hay cosas que yo digo ‘no, espera’ y más Guajira. Y dice que fue una estrategia de las mejores para dejar a las débiles en la final. ¿A cuáles? Yo fui la mujer que tuvo más chalecos en el Desafío, fui la mujer que se enfrentó una a una, tuve cuatro o cinco chalecos al cierre seguidos, y a todas las saqué y en la final la eliminé a ella”, dijo.

Finalmente, con risa sarcástica, le respondió a quienes le han dicho que su victoria en la final fue un golpe de suerte. “Si fuese tan débil yo creo que hubiesen pasado cosas diferentes o ella habría ganado, pues si es la mejor, ¿no? Para los que dicen que fue solo suerte les recuerdo que tuve siete muertes mas una final, o sea que tuve ocho golpes de suerte, Dios me ama... La suerte que ustedes quisieran tener”.

En el video que ya acumula más de 26 mil reacciones en TikTok, la modelo escribió: “Los invito a pasar la página y disfrutar el Desafío, pero se tenía que decir y se dijo”.

Los internautas dejaron sus opiniones divididas: “pero Guajira no dijo nada que no fuera cierto, Aleja ganó por suerte, muchas veces el Desafío no lo ganan los más fuertes”, “no rendías en la prueba y en aire menos... Guajira dijo que todos sabemos”, “Aleja es la única que piensa que ganó por ser la mejor 🤣😂 eso es actitud”, “Si hablamos de efectividad a la hora de hacer la pista Guajira la dejó botada, usted ganó por suerte”.