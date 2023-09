Adrián Parada quiso dejar MasterChef “dije: voy a renunciar” ¿por qué no lo hizo?

Adrián Parada se ha convertido en la gran revelación en lo corrido del reality MasterChef Celebrity. El comediante paisa que, para ser francos, no contaba con la misma fama de la mayoría de sus compañeros de competencia, pues su popularidad se restringía un poco a la región de Antioquia, donde no solo ha tenido su propio espacio en televisión local, sino que incluso, junto a sus compañeros de stand up comedy, ha estado nominado al premio India Catalina; ahora atraviesa por un momento de gloria indudable, que lo ubica como uno de los grandes favoritos a llevarse el premio mayor del reality.

Parada, que en conversación con revista Vea, confesó que llegó con un conocimiento mínimo de cocina, lo suyo está en la música y el humor, ha logrado evolucionar a pasos agigantados sorprendiendo a los exigentes jueces. ¿Cómo lo ha hecho? De la única manera en que Parada ha logrado todo en la vida: estudiando con disciplina y paciencia. Así ha aprendido a interpretar varios instrumentos y ha logrado estructurar de manera ordenada sus espectáculos y rutinas de stand up comedy.

También te puede interesar: Adrián Parada de MasterChef presenta su ´Reporte de daños´ después del reality

Y es que Adrián, aunque en el reality no se nota, en realidad se gana la vida haciendo reír, pero se tomó tan en serio la experiencia de cocinar que dejó de lado ese aspecto. También hay que mencionar que en principio no tuvo mucho tiempo para prepararse porque le avisaron que entraba a la cocina más famosa del mundo sobre el tiempo. Apenas alcanzó a aprender a hacer tres recetas, que curiosamente nunca hizo. “No hubo tiempo. Tuve para prepararme 15 días en donde me aprendí tres recetas que fueron un curry de pollo, un atún encostrado y un sushi”. Para cuando Parada quiso echar mano de esos platos, el reality estaba en un nivel tan avanzado que resultaba algo simple preparar uno de ellos.

Adrián Parada es uno de los favoritos de los televidentes para llegar a la final de 'MasterChef Celebrity' Fotografía por: Instagram Adrián Parada

La falta de tiempo para aprender antes de las grabaciones se corrigió con aprendizaje posterior. “Yo soy muy competitivo entonces me meto mucho en eso y se me olvida el resto del mundo”. Esta misma entrega y pasión de Parada redundó en que cuando no se le daban los resultados esperados entrara en un estado de crisis que lo llevó a pensar incluso en abandonar la competencia. “No se me daban las cosas y eso me iba hundiendo… yo estudio, me esfuerzo, le hago, pero hubo momentos en donde yo me veía muy agobiado. Es real, no quería ir allá y dije: ´voy a renunciar’ , pero es que realmente no lo puedes hacer, no puedes renunciar”, comenta el comediante que así deja al descubierto que los participante también firman una cláusula que les permite retirarse solo bajo circunstancias especiales o urgentes, que claramente no aplicaban en el caso de Parada.

Sin embargo, este periodo de crisis de Parada terminó gracias a un camarógrafo que le permitió ver y reflexionar sobre algo “que parece obvio, pero no veía”. Le dijo que no podía bajar la guardia después de tantas madrugadas, trasnochadas, pruebas y lecciones, en términos generales le dijo que no podía claudicar faltándole tan poco. “Ahí retomé y volví con entusiasmo”, comenta admitiendo que en efecto le pasó por la cabeza cocinar mal para salir, pero solo fue un pensamiento fugaz: “En realidad uno no lo hace y la ética no me permite algo así”.

Adrián Parada habla del ganador de MasterChef

Adrián por supuesto no revela quiénes son los finalistas del programa “tengo 100 millones de razones para no hablar del tema” dice en referencia a la posible multa que tendría que pagar si violara la confidencialidad, que él y sus compañeros, firmaron con el canal productor del reality.

No obstante, sí responde lo que haría con el dinero del premio si lo llegara a ganar. “Desde hace mucho tiempo pienso como en una casa. Y sé que con eso no va alcanzaría, pero para comenzar está bien”.

Por ahora sigue en su temporada del montaje Reporte de daños en casa E Borrero y admite que su favorita para que gane es Nela González porque es una excelente cocinera que lleva años practicando.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento