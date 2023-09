Adrián Parada destapó ‘el lado opuesto’ de ‘MasterChef’ y expuso varios secretos

Adrián Parada es uno de los diez concursantes que sigue compitiendo por el premio final de MasterChef Celebrity Colombia, concurso de cocina del canal RCN que se transmite todas las noches después del noticiero de las 7 p.m.

Justamente fue el humorista quien, en días recientes, decidió romper el silencio frente a lo que él mismo calificó como ‘el lado opuesto’ del programa, advirtiendo que a pesar de las risas y los buenos momentos que se muestran en cada capítulo, son varios los aspectos negativos que rodean la competencia.

Las declaraciones de Adrián Parada sobre MasterChef Celebrity surgieron en medio de una transmisión en vivo que realizó el comediante por medio de su cuenta de Facebook.

Adrián Parada es uno de los miembros de la 'camada' de comediantes paisas de 'Monólogos sin propina', que conforman también Frank Martínez y 'Chicho' Serna

“Las redes sociales funcionan casi siempre mostrando la victoria, la alegría y las sonrisas. Hoy les quiero mostrar el lado opuesto, el vulnerable y el abatido. En este punto de la competencia siento que voy con la reserva de combustible, o tal vez solo con el impulso. La verdad es que nunca había vivido en este nivel de estrés por tanto tiempo”, comentó.

De igual manera, el cómico antioqueño mencionó que le ha costado estar lejos de su familia y amigos, pues lleva meses viviendo en Bogotá, donde se graba el reality show, mientras sus seres queridos continúan en Medellín.

“Ya son meses fuera de casa, sin mi familia, mi pareja, mis amigos, sin dormir ni descansar lo suficiente. Soy consciente de que es mi decisión, pero ya me está costando. Los últimos resultados en los juegos me lo muestran. No veo ni media aunque lo intente. Como mi personalidad es competitiva, me comprometo tanto en el juego que se me olvida precisamente que esto no es la vida real. Pero la verdad es que es un juego muy largo y me siento completamente agotado”, añadió Adrián Parada.

Por último, el participante de MasterChef Celebrity Colombia admitió que su desempeño en las últimas pruebas no ha sido el mejor, pero dará todo por ser el ganador de esta quinta temporada: “Toda esta semana ha sido de tropiezos. En cada reto me va mal o me queda faltando el centavito para el peso. Hoy es la última oportunidad de seguir en competencia. Voy a darlo todo, como siempre, sobre todo si este puede ser mi último plato”.

El duro llamado de Claudia Bahamón a los televidentes de ‘MasterChef’

La quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, transmitida actualmente por el canal RCN, ha tenido una gran cantidad de ausencias a lo largo del programa, no solo de los participantes sino también de los jurados y hasta de Claudia Bahamón, quien tuvo varias complicaciones de salud por un colapso pulmonar.

Esa situación ha causado molestia en algunos televidentes, tal y como se pudo observar en un comentario que recibió la huilense por medio de Twitter, en el cual le recriminan por las constantes inasistencias de los miembros del concurso de cocina más famoso del país.

“La próxima temporada que no falte nadie. El programa se me ‘mochó’ porque un día sin Jorge Rausch, luego sin Chris Carpentier y otro sin Claudia. Eso así no funciona”, le escribieron a Bahamón, quien no pasó por alto este comentario y explicó las razones por las cuales algunos miembros del programa no han podido asistir a algunas pruebas:

“El programa se graba de lunes a sábado en la noche. Dos capítulos diarios de 6:30 de la mañana a 8 o 9 de la noche. Son jornadas extenuantes durante cuatro meses y nosotros somos humanos, entonces nos cansamos y también nos enfermamos (...) En el caso de Chris y yo, tenemos a nuestras familias lejos y pedimos visitarlos. Además, hay otros asuntos de la vida por resolver. De manera que es normal que faltemos unos días por fuerza mayor y otros que pedimos. Sin embargo, te prometo que en equipo siempre buscamos hacer el mejor programa para todos con todo el amor y profesionalismo”.