Adria Marina regañó a participante de ‘MasterChef’ y a él no le gustó: “me odia”

Tras la salida de Camilo Sáenz el pasado lunes, los 21 participantes que quedaron en MasterChef Celebrity han manifestado que se seguirán esforzando en aprender cada día, para sorprender el paladar de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, quienes eligen cuáles son sus platos favoritos y, de la misma manera, van determinando qué famosos podrían llegar a la final.

Claudia Bahamón y Laura Londoño en 'MasterChef Celebrity Colombia' Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó con Gabriel Murillo y Adria Marina?

En la emisión del pasado martes del reality de RCN, se comenzó un nuevo ciclo. La actriz Laura Londoño, ganadora de MasterChef España, visitó el estudio de grabación y junto con los chefs, probó los platos de los concursantes y ayudó a elegir quién se llevaba el delantal negro.

El reto de esa noche tuvo una caja misteriosa. Con los ingredientes que tenía adentro, cada uno debía hacer un postre. El mejor se ganaba el pin de inmunidad y con él, el pase directo a una semana más dentro de la competencia.

Aunque algunos se sintieron a gusto con el reto, otros se mostraron un poco frustrados mientras realizaban la preparación. En esa ocasión no todos pasarían al atril, los jurados solamente escogían a los tres mejores y los tres peores.

Como es costumbre, los chefs pasan por cada estación para asesorar a los famosos. Gabriel Murillo se “embolató” y se mostró estresado con su preparación, pues no le estaba saliendo como él esperaba.

Cuando Laura Londoño lo llamó al atril, el participante golpeó varias veces el mesón de su cocina, pues no quería pasar. A los jurados les dijo que su plato se llamaba “Una milhoja que se complicó”.

La actriz de La ley del corazón le criticó su plato. Lo mismo hizo Nicolás de Zubiría y, al final, la mexicana Adria Marina le dio un regaño por no acatar las indicaciones.

“Se te secó la pasta filo. ¡No estás poniendo atención y no estás escuchando!”, le dijo.

Después, detrás de cámaras, el participante afirmó que la jurado no lo quiere. “Adria me odia, yo creo, debe ser porque yo le sigo diciendo la mexicana y no la chef”. Finalmente, Murillo se llevó el delantal negro.

¿Quién es Gabriel Murillo?

Gabriel Murillo es uno de los comediantes de esta temporada de MasterChef. Antes de dedicarse a ese oficio, se desempeñaba como mecánico. Es ingeniero mecánico de profesión, pero su amor por el humor fue más fuerte. En el 2010 comenzó en este arte; sin embargo, sus chistes negros han generado polémica en varias oportunidades.