Actriz de Yo soy Betty la fea escondió su embarazo en la novela. ¿Cómo lo logró?

Cuando salió el primer capítulo de Yo soy Betty, la fea, 25 de octubre del 1999, Luces Velásquez estaba embarazada y sus compañeros de elenco y el director desconocían su estado. La actriz había comenzado las grabaciones del exitoso dramatizado en este estado y por una razón muy personal decidió no compartir la información, salvo con Fernando Gaitán, libretista de la novela.

Y es que Velásquez, como reveló años atrás, había visto como su deseo de ser madre había sido aplazado por dolorosas circunstancias. Según lo declaró la actriz en el 2018 en una entrevista en Canal 1, había tenido tres embarazos. En el primero estaba en Brasil acompañando a su esposo, el médico cirujano Jaime Lozada, y aunque el bebé nació tenía un problema cardíaco y falleció al mes.

En el segundo tenía siete meses de gestación y un virus muy fuerte que contrajo la actriz le provocó un aborto. Y sumó una nueva frustración cuando perdió un tercer bebé cuando cumplía la octava semana de embarazo.

Luces Velásquez cumple su mayor deseo en ‘Betty la fea’

A Luces, cuyo rostro era familiar para el público con una carrera que comenzó a mediados de los 80s y que había tenido una destacada participación en series como Los cuervos, Los dueños del poder, La viuda de blanco, La maldición del paraíso, En cuerpo ajeno, La casa de las dos palmas, La Posada y Francisco el matemático, entre otras, le llegó el personaje de Bertha Muñoz de González en un momento especial de su vida.

“Estaba embarazada”, afirmó la actriz en Mañanas en casa de Teleantioquia. En su relato afirma que no le quería contar a la gente por si pasaba algo malo, “como ya venía de estas tragedias, yo no le quería contar a nadie porqué en un futuro uno decir, ‘lo perdí, se murió…’. Por ello Velásquez solo se lo comunicó al escritor y libretista, “Le dije, ‘Fer estoy embarazada, no quiero que nadie sepa’”. Recuerda que su respuesta fue ‘No te preocupes’.

“Entonces lo sabía el ginecólogo, Jaime y Fernando Gaitán. Nadie más. Yo no le conté al director, no le contamos a nadie”. La actriz nacida en Medellín, cuenta que cuando empezó la novela tenía un vestido de espumas y que en la historia de su personaje estaba planteado que iba a tener una liposucción. “Cuando me hicieron la lipo fue porque fui y le dije, ‘Fer, tengo 5 meses de embarazo, ¿cómo hacemos? la barriga no me cabe dentro del relleno”.

La magia de la televisión permitió que el público no se enterara de su condición, “Entonces de ahí en adelante era Paula Peña, que hacía de Sofía, quien aparecía delante mío todo el tiempo con la cartera, el cojín, y ya después cuando fue creciendo hubo que hacer todas esas escenas comiendo en el baño al escondido, y todo para justificar la gordura”.

Afortunadamente todo salió bien y antes de finalizar las grabaciones de la novela nació Oriana Lozada Velásquez, su única hija que hoy tiene 23 años y es estudiante de medicina. Hoy la actriz regresó a encarnar el emblemático personaje de Bertha en Betty la fea: la historia continúa, que estará en la plataforma Prime Video desde el 19 de julio.

