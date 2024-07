A Jorge Rausch “casi le da un infarto” en ‘MasterChef Celebrity’

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha dejado varios famosos eliminados, entre ellos, Camilo Sáenz, Gabriel Murillo, Brian Moreno, Andrés Toro y Ricardo Henao. Los actores y el comediante no lograron deleitar el paladar de los jurados en los retos de eliminación, por lo que tuvieron que despedirse de la competencia.

Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina, los jurados de esta edición, han aconsejado a los participantes con diferentes tips para que mejoren sus preparaciones, así como lo emplatados, que a muchos les cuesta.

Jurados de 'MasterChef Celebrity Colombia 2024' Fotografía por: Canal RCN

¿Qué le pasó a Jorge Rausch?

Cada reto puesto por la producción ha hecho que los participantes saquen a la luz sus personalidades. En algunos casos, el estrés y la presión del tiempo ha generado caos en la cocina, por lo que los famosos han protagonizado fuertes discusiones, pues, no logran ponerse de acuerdo para presentar sus platos.

La semana pasada, tuvieron un reto de campo por equipos. Cada grupo debía presentar tres tipos de platos (entrada, plato fuerte y postre) para 50 comensales. Sin embargo, el equipo rojo emplató en el piso, lo que ocasionó la furia de Jorge Rausch, quien no dudó en regañarlos fuertemente.

Recientemente, Franko Bonilla reveló los detalles de ese particular momento. De acuerdo con lo que contó, su grupo tuvo mucho desorden en los mesones, por lo que no pudieron emplatar encima de ellos, por eso optaron por hacerlo en el piso.

“Una niña del grupo, no voy a decir cuál Cony Camelo fue, se le vino una idea que yo hoy, todavía digo que fue una gran idea, y digo gran idea porque ninguno de los otros seis dijo nada, ni siquiera el capitán. (...) Hay que ser recursivos, la palabra que está de moda es ‘hay que resolver’, y vea cómo resuelve: y si la idea no fue buena, a la postre, nadie le dijo nada, no fue culpa solo de ella, sino de todos, a todos nos pareció la ‘ideasa’”, comenzó diciendo en su show de comedia.

Aunque a él y a su grupo les pareció algo normal, la llegada del chef Jorge Rausch a su estación desató un caos. “Eso nos fue pareciendo buena idea y fuimos tirando plano al piso. Comenzamos a emplatar, pasó el otro poniendo la ensalada, luego pasó el otro poniendo la guarnición, estamos en esas y sale un chef. Sale Rausch a revisar. Ni en un restaurante del Bachué ponen los pu**os platos en el piso, jamás”, aseguró.

Jorge Rausch ‘explotó de la rabia con participantes de ‘MasterChef’

El comediante contó que, en ese momento, el jurado entró en caos y se alteró del malgenio, pues le pareció indignante que hubieran hecho eso con la comida. “Casi le da un infarto al viejito. Acabo de ver el capítulo, eso fue ayer, salió al aire, pero lo grabamos hace casi dos meses y medio. Uy, ese señor, era solo pitos. ‘Esto no lo he visto en mi vida, llevo 10 años haciendo esto, recojan eso ya’, y solo hasta ahí caímos en cuenta y el man decía que ‘ni siquiera pa’ uno mismo emplata en el piso, mucho menos para funcionarios de esta planta que los están viendo cocinar, y en el piso, contaminación cruzada. Nos pegó una insultada y ayer que veo el capítulo, digo: tenía toda la razón. Cómo se nos ocurre emplatar en el piso. Nos pusieron de a cuatro delantales negros a cada uno”, relató el participante en su show.