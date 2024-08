Vidente se conectó con Mauricio Leal. Reveló impactantes detalles: “en ‘shock’”

El crimen de Mauricio Leal y Marleny Hernández, el 22 de noviembre del 2021, conmocionó no solo al mundo del entretenimiento sino a todo el país. Según las investigaciones de la Fiscalía, el estilista y su progenitora fueron asesinados por Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas.

Por esa razón, en junio de este año, la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento le impartió una sentencia de 55 años y tres meses de prisión. Actualmente, Jhonier Leal se encuentra recluido en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá.

Te puede interesar: Filtran cómo sería la celda donde estaría Jhonier Leal, hermano de Mauricio Leal

Jhonier y Mauricio Leal Fotografía por: Instagram Mauricio leal

Clarividente Ayda Valencia se refirió al video de Mauricio Leal

Luego de conocerse el estremecedor video de Mauricio Leal donde, aparentemente, reconoce que acuchilló a su mamá hasta dejarla sin vida y que también lo hizo con él mismo.

El clip de 47 segundos ha sido analizado por diferentes personas, entre ellos expertos en lenguaje corporal, medicina forense, investigadores y hasta clarividentes.

El programa Lo sé todo consultó con Ayda Valencia, quien dio su punto de vista al respecto, asegurando que, probablemente, sí hubo alguien más, además de Mauricio y su mamá, en la escena del crimen.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Para mí definitivamente hay una tercera persona. Lo que yo he sentido y al hacer la canalización, me ha impactado darme cuenta de ese nivel de indefensión en la que estaba Mauricio, fue una muerte muy dolorosa, lenta, porque era como yéndose, yéndose y el cuerpo no le da para defenderse... Es solamente como ‘bueno ya, he dicho todo lo que me estás diciendo, ya esto se termina’, él no puede luchar en absolutamente ningún momento y a eso súmale que se va desangrando poco a poco y el cuerpo empieza a entrar en un estado de shock”, comenzó diciendo.

¿Quién estaba con Mauricio Leal y Marleny Hernández?

Con el paso de los días, la versión de que Mauricio fue obligado a grabar ese video, toma más fuerza. La vidente se refirió a los detalles del video.

“Él no le está hablando al aire, sino a una persona al lado, él dirige la mirada al lado. De hecho, hay algo súper doloroso para mí, es la sensación que se las transmito, y es ‘te estoy diciendo qué hacer y si no lo hago es como si lo estuviera torturando, como si le estuvieran haciendo algo’ y él no se puede defender”.

Finalmente, contó que: “Él está tranquilo, no está penando, no está sufriendo, él trascendió, cuando hice la canalización con él, dijo: ‘yo voy a descansar hasta que se dicte quién sea la persona culpable’ y efectivamente así se hizo. Lo que está pasando ahorita sencillamente va a ratificar lo que ya está, va a pasar mucho tiempo antes que nos podamos quitar estas imágenes y esta sensación de impotencia y dolor”.