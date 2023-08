Soñar que hablo con mi madre muerta: ¿es buen o mal augurio?

La familia no nos abandona ni en nuestro dormir y, por eso, es común que soñemos con nuestros padres, hermanos, hijos o abuelos. Ellos son una parte importante de nuestras vidas y ocupan un espacio importante en nuestro corazón, aunque no se encuentren en el plano terrenal.

Ahora bien, soñar con nuestros padres no tiene el mismo significado que soñar con nuestros abuelos; a pesar de que ambos desarrollan un papel importante en nuestras vidas, uno de ellos tiene un mensaje de tranquilidad, mientras el otro es de alerta y precaución. ¡Conócelos!

Morir en los sueños Fotografía por: Getty Images

¿Ver a mi madre fallecida en mis sueños qué significa?

Gracias a expertos en el mundo onírico se ha logrado conocer que observar o hablar con tu madre fallecida mientras duermes, simboliza amor incondicional, quizás puedes tener este sueño en el que hablas con tu mamá cuando alguien te ha traicionado, después de una ruptura amorosa o cuando te sientes distanciado de tu círculo social. Probablemente, necesitas ese apoyo incondicional de tu progenitora.

Otra posible interpretación de este sueño señala que, a pesar de contar con varias personas importantes en tu entorno, no has logrado conocer a esa persona que te brinda seguridad, amor y la posibilidad de expresar tus sentimientos. Tal vez sea el momento de analizar si realmente te sientes cómodo estando en compañía de ellas.

Ver a tu madre fallecida durante el dormir podría señalar la tristeza y la melancolía que experimentas a diario. Quizás luego de su partida no te has logrado sobreponer y aún la quieres tener cerca. Probablemente, no lograste decirle cuánto la amabas en realidad y eso te tiene intranquilo. Expertos afirman que, lo mejor para esos casos es escribir una carta y leerla frente al lugar donde reposan sus restos.