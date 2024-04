¿Qué significa soñar que me corto el cabello?

Cortarse el pelo en la vida cotidiana obedece a la necesidad de cambiar de look o de quitar esos sobrantes de cabello que no añaden elegancia a la apariencia. Soñar que el pelo se corta también tiene su propio significado. Según los expertos, el corte de pelo, bien sea por mano propia o que lo realicen otras personas, tiene una interpretación bastante profunda. Si recientemente soñaste que ocurría un episodio como el que mencionamos, no te quedes sin saber por qué ocurre esto o qué te está queriendo decir la vida.

¿Qué significa soñar que otra persona me corta el cabello?

Según el sitio Psicología Online, soñar que nos cortan el pelo es porque tenemos miedo a mostrar una debilidad o vulnerabilidad, bien sea física o emocional. Si en el sueño un tercero nos corta el pelo, y quedamos insatisfechos, puede significar el temor a ser traicionados o el presentimiento que tenemos de que alguien lo ha hecho y no encontramos cómo enfrentar esa situación.

Otros expertos apuntan a que soñar con que nos cortan la cabellera puede representar que estamos necesitados de un consejo o recomendación en momentos de confusión o gran decepción, que una situación nos ha dejado.

Si por el contrario, el corte de pelo se da en contra de nuestra voluntad, esto puede darse porque sentimos que estamos perdiendo fortaleza frente a una persona o una situación. Puede representar que algo se nos está saliendo de las manos y no sabemos cómo reaccionar.

Pero si por el contrario, el corte de pelo lo hacemos nosotros mismos, significa que estamos en un buen momento, donde compartimos sin problema con nuestros más cercanos. También podría darse porque nos encontramos en un momento estable donde hemos resuelto asunto importante.

SI cuando nos vemos frente al espejo con el corte que hemos realizado por mano propia y nos vemos satisfechos es que tenemos cerca un nuevo proyecto y seguramente lo desarrollaremos con éxito.

Un corte de pelo en el mundo onírico también podría estar estrechamente relacionado con que estamos cerrando un ciclo o periodo importante de nuestra vida y estamos dispuestos a comenzar otro con entusiasmo.

Por último y no menos importantes, cuando nos enfrentamos a que nos han rapado o dejado insatisfechos con el corte de pelo podría ser sinónimo de que somos orgullosos y causamos molestia en los demás. Sería una alerta para cambiar de actitud.

