¿Qué significa soñar que caminamos en la oscuridad?

Ya sabemos que los sueños que tenemos en la noche cuando procuramos un descanso relajado están vinculados con eventos que han pasado a lo largo del día, conversaciones que hemos sostenido o incluso material audiovisual que nos ha impactado en la jornada. Una noticia en un medio de comunicación, una novela, una serie o una película a veces es la semilla que queda en nuestro inconsciente para convertirse en una aventura que viviremos en el mundo onírico.

Uno de los sueños más habituales en ciertos momentos de nuestra vida es el de la oscuridad. Vernos en ambientes donde no nos es posible distinguir muy bien rostros porque esta muy oscuro, entrar en laberintos sin luz o la sensación de estar entre penumbras fuertes nos generan tensión, miedo y preocupación en los sueños. Pero, ¡qué significa soñar con ambientes oscuros?

También puedes leer: ¿Soñaste con gigantes? Pon atención a lo que significa

Según los expertos hay varios motivos por los cuales podemos tener este tipo de experiencias cuando estamos en brazos de Morfeo.

Soñar con oscuridad podría ser sinónimo de tiempos difíciles o de conflicto

De un lado puede ser porque estamos experimentando un tiempo difícil donde tenemos un conflicto, un problema o un dilema y no ha resultado tan fácil tomar una decisión. Soñar con oscuridad puede ser la consecuencia de tener algo pendiente que ignoramos cómo resolver. La angustia de no saber esa solución la trasladamos a nuestro descanso donde inconscientemente tampoco sabemos cómo hallar luz. En este caso, la oscuridad es ese dilema y la luz que no está presente en el sueño es la respuesta.

Cuando enfrentamos una experiencia de este tipo lo mejor es buscar cómo solucionar el conflicto y hallar una respuesta. De esa manera la sensación de angustia ya no se trasladará al sueño.

Soñar con oscuridad puede ser una alerta de lo que se avecina

De otro lado, soñar con oscuridad puede también ser un anticipo o especie de pronóstico para la persona que sueña. Es decir, quien sueña con este tipo de situaciones y sabe que en este momento no atraviesa dudas debe prepararse para un tiempo donde deberá pensar muy bien en las decisiones que tomará para no errar. Equivocarse puede adentrar al soñador en un tiempo de dificultad, que en el sueño es simbolizado como oscuridad.

También es importante recordar que la oscuridad es relacionada con el miedo que estamos viviendo por alguna situación que no vemos claramente. En los sueños la oscuridad puede simbolizar nuestros temores más profundos, aquellos que evitamos confrontar en nuestra vida diaria. Soñar con caminar en la oscuridad puede ser un recordatorio de que es necesario enfrentar nuestros miedos para poder avanzar y crecer personalmente.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento