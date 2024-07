Nodal y Ángela Aguilar no serán felices, predice astróloga ¿Qué problemas tendrán?

Los millones de seguidores de Ángela Aguilar y Christian Nodal están deseándoles lo mejor a la oreja que lleva pocos días de casada. Los artistas de la música regional mexicana se casaron este miércoles 24 de julio en medio del hermetismo en una boda privada, no obstante, horas después ya las fotos e imágenes de la ceremonia estaban en las redes sociales y las páginas web de los principales medios de comunicación. Hace unas semanas cuando aún eran novios y se rumoreaba que Nodal y la hija de Pepe Aguilar se habían casado a escondidas en Europa y también había fuertes rumores de embarazo, mismo que continúan con intensidad después de confirmarse la boda en Cuernavaca, México, la famosa astróloga peruana Rosa Cifuentes, también experta en gestualidad estuvo en la redacción de Vea y reveló lo que ella vio tras analizar fotografías de Nodal y Angela juntos. La experta comenzó indicando que astrológicamente los recién casados ahora la tiene bastante difícil. “El señor Nodal es una persona del signo Capricornio, del 11 de enero. La señorita Ángela Aguilar es una persona Libra, del 8 de octubre. A nivel astrológico lo van a tener muy complicado, Lilith, que es un asteroide está caminando sobre el signo de la señora Aguilar ”.

Astróloga advierte a Ángela Aguilar en caso de que estuviera embarazada

Cuando le comentamos que había rumores de embarazo la astróloga indicó que de ser cierto , “va a tener que cuidar su embarazo, que puede ser de riesgo en algún momento, pero ademas, este esteroide cuando pasa por el signo libra que representa el matrimonio así ella no fuese libra, genera frustración, genera cambios” Luego reveló que los desencuentros se darían por el tránsito astrológico que está ocurriendo en esta época, incluso habló de una ruptura compleja. “es una pareja que por los tránsitos que ella tiene y él tiene podría ser una relación, no solo conflictiva, (sino que) podría acabar de muy mala manera”.

Más adelante, calificó la naturaleza de su relación sobre todo por la manera de ser de Ángela, según ella con base en algunas de sus facciones. “Y podría ser una relación no solamente tóxica, sino también que tiene que ver con los cambios de humor de la señora… A nivel de lenguaje no verbal, es histriónica en algunos momentos se le aprecia irreverente y se le aprecia inestable. La forma de los labios que tiene la señora tiene mucho que ver con estas s personas que necesitan llamar la atención, necesitan elevar el ego”.

Vendría el karma para Christian Nodal, según astróloga

Sobre Nodal prácticamente aseguró que vendrá el tiempo en que recogerá los frutos de sus errores. “nodal va aprendiendo de los errores pero creo que le espera un periodo bastante kármico por si proceder anterior y creo que finalmente, no creo, estoy segura que es una pareja que no termina la vida junta”.

No precisó si en realidad Ángela está embarazada ya que no contaba con su carta natal, es decir con datos certeros como hora de nacimiento exacta, sin embargo se aventuró a decir que en caso de estar gestante “Tendría que mirar su carta natal, no puedo asegurarlo: Si estoy convencida de que si estuviera embarazada tendría un embarazo de riesgo”.

Al final explicó que la luna negra no permitirá que las cosas se den para la pareja. “Este tránsito de la luna negra es bastante negativo tanto para la pareja como para la maternidad. Lo peor que podría pasar es que todo lleva a que esto acabe”, puntualizó la peruana Cifuentes.

