Mhoni Vidente reveló la fecha del divorcio de Nodal y Ángela Aguilar

El pasado 24 de julio, Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron al mundo del espectáculo al unir sus vidas en matrimonio. Los artistas de la música regional mexicana llevaban menos de dos meses de haber confirmado su romance, que ya los tenía en el ‘ojo del huracán’, pues Nodal se acababa de separar de Cazzu, la madre de Inti, su primogénita.

Los cantantes aclararon que no se trataba de una historia de amor que acababa de empezar o que surgió de la nada, sino que, por el contrario, era la continuación de un amor que había iniciado hace varios años, pero que, por diferentes motivos, había tenido que ser pausado para “extrañarse”.

Recién se hizo pública la noticia, el intérprete de Ya no somos ni seremos rompió el silencio y se refirió a su fallida relación con Cazzu y su comienzo con Ángela Aguilar.

“Yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Y como casi no les gusta el chisme, andar inventando historias, por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto... El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo, juntos, terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos puede haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. Y en esa relación jamás existirá en un tercero, jamás hubo una infidelidad... Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”, reveló.

¿Cuándo se divorciarían Nodal y Ángela Aguilar?

La reconocida astróloga, Mhoni Vidente, se ha referido en varias oportunidades sobre la pareja. Aunque afirmó que están felices y se aman, también reveló que su amor no durará para siempre. De hecho, puso una fecha límite de su matrimonio.

“Van a durar como unos 8 años”, reveló. Enseguida agregó: “yo veo muy felices a Ángela y a Nodal, qué bueno que se casaron. Se lo merecen”.

Por ahora, la pareja no se ha vuelto a referir a su relación ni a sus planes a futuro. Tampoco han confirmado o desmentido que estén en la dulce espera de un bebé como se ha rumorado en medios de comunicación y redes sociales.