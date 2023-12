Karol G recibirá propuesta de matrimonio, pero será traicionada, según Deseret

Hace unos días, la clarividente Deseret Tavares visitó las instalaciones de Revista Vea y decidió barajar sus cartas para analizar detalladamente la vida personal y profesional de Karol G, la cantante paisa que gracias a su talento musical ha logrado dejar el nombre de Colombia en alto en el exterior.

Momentos previos al inicio de la lectura, la también astróloga afirmó que hace la interpretación con base en las cartas, y que, por ningún motivo, pretende faltarle el respeto a la cantante y su público.

Karol G en el bautizo de su sobrina Sophia: el hermoso vestido de ‘La Bichota’ Fotografía por: Archivo Particular

Así le irá en el 2024 a Karol G, según la lectura de las cartas

“Hay un tema sentimental que aún no está resuelto en la vida de Karol G, el cual le causa mucha ansiedad (…) Veo que ella no está enamorada de la persona con la que está saliendo, ella realmente esta es enamorada de la idea que le han vendido de tener un hogar” señaló la experta en las cartas.

¿Karol G se casará y tendrá un bebé?, Deseret Tavares lo revela todo

En medio de la entrevista, Deseret señaló que existirá una propuesta de matrimonio, la cual causará mucho revuelo entre los seguidores de ambos artistas; sin embargo, dicha propuesta no se efectuará, pues según ella, la Bichota sufrirá una traición por parte de él, la cual hará que se replantee su vida por completo.

“Mira las cartas, todo está muy claro. Karol G está muy triste, ella no ha podido superar una traición de la que fue víctima. Las cartas me dicen que existen textos que se escriben en el presente en torno a lo mencionado anteriormente (…) Ella cree que las relaciones sentimentales son un mal negocio, pues no confía en los hombres” afirmó la clarividente colombiana.

Momentos antes de culminar si interpretación, la experta aseguró que, según las cartas, Karol G no ha podido superar del todo la relación sentimental que tuvo con el cantante Anuel AA, quien fue, en su momento, un motor espiritual muy importante para ella.