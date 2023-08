Horóscopo Vea con Javis Predice: del 7 al 13 de agosto del 2023

El astrólogo Javis Predice barajó sus cartas y reveló lo que viene para esta semana en amor, fortuna y bienestar. “Tú eres amor, pasión y eres la buena suerte”.

Horóscopo semanal

Aries

“Vamos a retomar la justicia, el poder, esta es una semana para el emprendimiento, no para quedarse estancados en situaciones que ya pasaron. La justicia te permite retomar y tener una nueva oportunidad de negocio”.

Tauro

“Los discos generan prosperidad, los Tauro que venían con miedo, hay que quitárselo.Semana para profundizar en proyectos importantes de dinero. La ley de atracción va a funcionar en oportunidad de dinero”.

Géminis

“Los discos son dinero, relaciones. Ese que anda diciendo que no es capaz y que no puede, no le va a ir bien. Hay un trabajo que esperabas y un dinero que necesitabas, amores de verdad son los que necesitabas esta semana”.

Cáncer

“Estamos en una condición bastante elevada de éxito. ¿Cambio de propiedad?, si. Esta semana se abre un portal gigante para que todo lo que necesitas en dinero se de”.

Leo

“Momento para lograr objetivos coherentes, si, lo vamos a lograr en dinero, amores y familia, lo que tanto estábamos buscando. Dios está acompañándolos en todas las decisiones importantes”.

Virgo

“Para Virgo, hay que lucharla. Lo que viene en situaciones afectivas va a perdurar. Prepárate que está semana es un hecho concreto en dinero”.

Libra

“Debe cuidarse un poco en ese estado de ánimo, es un probable que se sienta débil en el tema financiero y es muy probable que tenga problemas con las personas que ama. Es momento para relajarse y mirar que realmente les conviene”.

Escorpio

“Si habías pasado por un momento difícil a nivel financiero, es un momento para levantarse y salir de la adversidad. Tienes que erradicar los pensamientos negativos, todo tiene una razón y en las crisis están las verdaderas oportunidades”.

Sagitario

“Para Sagitario aparece una situación de temas legales, esta es una semana para que lo muevas y recibas noticias positivas”.

Capricornio

“Retornar a una situación productiva, es muy probable que esté débil por situaciones financieras y aquí puedes llegar a sentir temor por las situaciones que vienen”.

Acuario

“Tiene fuerza y está en una situación agradable con los trabajos, los viajes y la parte académica, aquí es donde tienes que ser fuerte porque tomaras decisiones correctas”.

Piscis

“El emperador muestra en ti, que eres fuerte como un emperador. Llegó el momento de sentir que esta semana es buena y tomaras grandes decisiones para todo lo que viene”.

